¡Caos en Turín! Se aplaza el derbi entre la Juventus y el Torino tras la hospitalización de un aficionado por enfrentamientos entre ultras

Los aficionados de ambos equipos se enfrentaron con violencia, lo que obligó a la policía a intervenir antes del último partido de la temporada.

Según La Repubblica, hubo fuegos artificiales, botellas y piedras. Además, el autobús de la Juventus fue atacado a su llegada, lo que elevó aún más la tensión en una noche que debía ser una fiesta del fútbol italiano.



