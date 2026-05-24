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¡Caos en Turín! Se aplaza el derbi entre la Juventus y el Torino tras la hospitalización de un aficionado por enfrentamientos entre ultras
Se producen violentos enfrentamientos a las puertas del estadio
Los aficionados de ambos equipos se enfrentaron con violencia, lo que obligó a la policía a intervenir antes del último partido de la temporada.
Según La Repubblica, hubo fuegos artificiales, botellas y piedras. Además, el autobús de la Juventus fue atacado a su llegada, lo que elevó aún más la tensión en una noche que debía ser una fiesta del fútbol italiano.
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El inicio del partido se ha pospuesto por motivos de seguridad pública
Un aficionado de la Juventus fue hospitalizado con heridas graves y operado de la cabeza tras ser golpeado con un objeto contundente, según Sky Italia. La gravedad del incidente previo al partido generó dudas sobre su celebración.
Mientras tanto, los jugadores de Torino y Juventus siguieron en sus vestuarios, a la espera de que se decidiera el inicio del encuentro.
Los aficionados de la Juve protestan mientras el partido por fin da comienzo
La decisión de iniciar el partido a las 21:51, hora local, no agradó a los ultras bianconeri. Los seguidores más fieles de la Juventus exigieron su suspensión como respeto a su compañero herido y protesta por las fallas de seguridad, según la AFP.
Al confirmarse la disputa del encuentro, muchos seguidores de la Juventus en la grada visitante abandonaron sus asientos en protesta. Algunas zonas quedaron vacías cuando el partido arrancó, casi 70 minutos tarde.
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La lucha por la Liga de Campeones se ve afectada por los retrasos
El retraso afectó a la lucha de la Juventus de Luciano Spalletti por la Liga de Campeones. El Como se aseguró la cuarta plaza al ganar al Cremonese, mientras el Milan perdía 2-1 con el Cagliari. Gracias a su mejor diferencia de goles ante la Juve, el Como ya no podía ser superado, sea cual fuera el resultado de los bianconeri contra el Torino.