¡Caos en LaLiga! Los aficionados del Rayo Vallecano obligan a suspender el partido contra el Athletic Club en medio de las protestas

Las tensiones que llevaban meses gestándose alcanzaron por fin un punto de ruptura en el barrio madrileño de Vallecas, donde la afición local lanzó una protesta coordinada contra la cúpula del club.

El partido apenas había llegado al minuto 13 cuando la primera tanda de objetos fue lanzada al césped, lo que obligó al árbitro a detener el juego por la seguridad de los jugadores. Lo que siguió fue una serie de interrupciones y reanudaciones mientras los responsables del club y la policía luchaban por recuperar el control de un estadio que se había convertido en un escenario de desafío.

El principal objetivo de la ira de los aficionados era Raul Martin Presa, propietario y presidente del club desde hace años. La afición está cada vez más desilusionada con su gestión y cita la falta de inversión y el deterioro de las instalaciones del club.



