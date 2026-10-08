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¡Caos en el Real Madrid! Dos estrellas se van a las manos mientras Kylian Mbappe se arriesga a la ira de Jose Mourinho por un vídeo en bicicleta
Malestar en el vestuario
El esperado regreso de Mourinho a la capital española no ha logrado hasta ahora unir a una plantilla del Real Madrid fracturada. La campaña 2026-27 ha estado marcada por continuas turbulencias entre bastidores, en una preocupante tendencia que ya vio a Federico Valverde y Aurelien Tchouameni enfrentarse físicamente el pasado mayo. Según se informa, los jugadores también tuvieron problemas para conectar con anteriores figuras del cuerpo técnico como Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa.
Ahora, nuevas informaciones del medio español Cadena Ser aseguran que dos estrellas no identificadas del primer equipo se han visto envueltas en un altercado físico. Pese al famoso enfoque estricto de Mourinho con la disciplina, el técnico portugués aparentemente no ha sido capaz de resolver los problemas profundamente arraigados que afectan a su equipo.
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La controversia de Mbappe
El último conflicto interno coincide con la creciente frustración en torno a Mbappe. El delantero francés se retiró de la convocatoria internacional por una lesión en el tendón de la rodilla izquierda después de marcar contra Turquía, solo para ser visto en una discoteca de París con su pareja, Ester Exposito. Después compartió en redes sociales un vídeo en el que aparecía sonriendo mientras montaba en bicicleta en los Alpes suizos, lo que provocó aún más molestia en Madrid.
El periodista Pablo Polo, de Marca, arrojó luz sobre la reacción del entrenador ante las andanzas del delantero. «Mourinho no vio con buenos ojos cómo Mbappe gestionó su recuperación», explicó. «Sus movimientos y también el hecho de que llegara el lunes después del entrenamiento».
Cadena Ser रिपोर्टero Anton Meana señaló que estas distracciones extradeportivas están afectando gravemente a la armonía del vestuario. Dijo: «El único problema es que el ambiente en el vestuario sigue siendo tan gélido como lo era hace cinco meses».
Meana añadió: «Esta frialdad en el vestuario, que ni siquiera la intensidad de Mourinho ha conseguido disipar, unida al revuelo en torno al caso Mbappe, ha creado un clima tenso, muy lejos del ideal para afrontar este crucial mes de octubre».
La furia del entrenador
La decisión de Mbappe de ir en bicicleta contradice directamente las estrictas directrices establecidas por Mourinho a principios de temporada. Según se informa, el entrenador reprendió con firmeza a su atacante estrella a su regreso al Bernabéu, exigiéndole una mayor discreción durante su tiempo libre.
El mes pasado, Mourinho dejó perfectamente clara su postura sobre las actividades extradeportivas de riesgo. «Eres futbolista las 24 horas del día», declaró. «Todo influye en el trabajo. Lo que comes, lo que bebes, cómo duermes, incluso cosas de tu vida privada. No puedes esquiar. No puedes montar en bicicleta».
El exentrenador del Chelsea advirtió de forma explícita sobre los peligros asociados a este tipo de aficiones. «Te caes de la bicicleta y quizá no juegues tres partidos, o quizá peor, quizá te rompas una pierna... hay muchas cosas a las que tienes que renunciar para ser futbolista», concluyó Mourinho.
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Partidos cruciales por delante
Mourinho debe restablecer rápidamente el orden si el Real Madrid quiere salvar sus aspiraciones nacionales y europeas. El Real Madrid ha ganado cinco de sus siete primeros partidos de La Liga, pero ya está a seis puntos de su acérrimo rival, el Barcelona, en la lucha por el título.
Mbappe volvió a entrenarse con el grupo el miércoles y se espera que esté disponible para ser convocado cuando el Villarreal visite el Bernabéu el sábado. Después de esa crucial prueba liguera, el Madrid afronta una exigente visita a la Roma en la Champions League el próximo miércoles, lo que deja a Mourinho sin margen de error en su intento de unificar a su convulsa plantilla.
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