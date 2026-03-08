¡Caos en el Old Firm! La policía separa a los aficionados del Celtic y del Rangers tras una fea invasión del campo que empaña el partido de cuartos de final de la Copa de Escocia

Según informó la BBC, la inmensa tensión de los cuartos de final de la Copa de Escocia estalló de forma dramática inmediatamente después del pitido final. El Celtic se aseguró la victoria por 4-2 en los penaltis, tras terminar el partido en empate a 0-0 al final del tiempo reglamentario y la prórroga, lo que provocó que sus eufóricos seguidores invadieran el sagrado césped de Ibrox en una celebración desenfrenada.

Sin embargo, estas escenas de alegría se tornaron rápidamente en algo increíblemente desagradable cuando los furiosos aficionados del Rangers rompieron las barreras para enfrentarse a sus acérrimos rivales. Se lanzaron bengalas al aire, creando un ambiente altamente tóxico que obligó a la policía y a los encargados de seguridad a formar urgentemente una barrera humana entre los dos grupos antes de que el caos y el desorden finalmente se calmaran.