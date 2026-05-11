Fred Rutten ha renunciado de inmediato como seleccionador de ese país caribeño, según la revista «kicker» y medios neerlandeses.
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¡Caos en el equipo rival de Alemania en el Mundial! El entrenador dimite tras una supuesta protesta de los jugadores
Parece una respuesta a las protestas de jugadores y patrocinadores, que habrían pedido el regreso de Dick Advocaat, antecesor de Rutten. Este podría ser presentado como sucesor en una rueda de prensa convocada para el martes.
«No debe crearse un clima que socave las relaciones profesionales sanas dentro del equipo y del cuerpo técnico. Por lo tanto, es aconsejable dimitir», declaró Rutten en un comunicado de la federación citado por la revista kicker. El técnico de 63 años solo dirigió a la debutante selección en los partidos contra China (0-2) y Australia (1-5) en marzo, y tras esos malos resultados recibió fuertes críticas.
Advocaat renunció por la grave enfermedad de su hija.
Algunos jugadores pidieron al presidente de la federación, Gilbert Martina, reemplazar al neerlandés Rutten por su compatriota Advocaat. Aunque la federación lo respaldó al principio, ahora ha sido Rutten quien ha renunciado. Advocaat llevó a Curazao a su primer Mundial el año pasado, pero en febrero dimitió para atender a su hija enferma.
Ahora, al mejorar la salud de su hija, no habría impedimentos personales. Con 78 años, superaría a Otto Rehhagel, quien tenía 72 en Sudáfrica 2010, como el seleccionador más veterano en un Mundial. Curazao debutará el 14 de junio ante Alemania y luego se medirá a Ecuador y Costa de Marfil el 21 y 25 de junio.