¡Caos en el Chelsea FC! El peluquero de Marc Cucurella filtró información interna

«Palmer y Joao Pedro están lesionados. Una primicia exclusiva para vosotros», escribió el peluquero del español en X. Acompañó el mensaje con una foto en la que se ve a Cucurella, con su melena alborotada, mientras le cortan el pelo. La cuenta ya ha sido eliminada.

La información era cierta: ni Cole Palmer ni Joao Pedro jugaron contra el Brighton.

Tras la derrota, la calma en el Chelsea se quebró y Liam Rosenior se mostró indignado: «He defendido a los jugadores cuando era necesario, pero no puedo defender esta actuación». Es la primera vez desde noviembre de 1912 que el club encadena cinco derrotas sin marcar.