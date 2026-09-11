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Caos en Argentina: las batallas legales, las primas impagadas y los rumores sobre la salida de Scaloni desatan un colapso total antes de los amistosos
Escándalos en la federación y turbulencias legales
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa actualmente un periodo de turbulencias sin precedentes que va mucho más allá del terreno de juego. En el centro del temporal está el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que se ha visto envuelto en una batalla legal de alto voltaje mientras lucha por defenderse de graves acusaciones de blanqueo de capitales, un escándalo que ha proyectado una gran sombra sobre las operaciones administrativas del organismo rector.
Este drama legal ha terminado afectando al funcionamiento diario de la selección argentina, y la federación solo confirmó ayer a sus próximos rivales para los amistosos ante Burkina Faso, Bolivia y Benín, después de semanas de retraso administrativo.
- Getty Images Sport
Primas impagadas y malestar entre los jugadores
Para echar más leña al fuego, existe una importante disputa económica en torno a las recompensas por los recientes éxitos de Argentina. La publicación italiana La Gazzetta dello Sport informa de que, de forma sorprendente, los bonus del Mundial prometidos a los jugadores todavía no se han pagado. Este incumplimiento de los compromisos económicos ha provocado una relación tensa entre la plantilla y la cúpula de la federación, y muchas de las figuras del equipo se sienten faltadas al respeto por los continuos retrasos a la hora de recibir la compensación que se han ganado.
La situación se complica aún más por la posición de Lionel Messi, que ya se ha retirado del fútbol internacional. Mientras la AFA trabaja desesperadamente para organizar una gran despedida a la altura del legendario delantero, las informaciones sugieren que la exestrella del Barcelona sigue sin estar convencida por las propuestas que hay actualmente sobre la mesa. Con un ambiente cada vez más cargado, la motivación de las estrellas consagradas para participar en los próximos amistosos se ha desplomado, lo que ha dado pie a sugerir que podría ser necesaria una importante renovación de la plantilla de cara al próximo parón internacional.
Scaloni y el cuerpo técnico, camino de la salida
Quizá el golpe más dañino para la estructura de Argentina sea la creciente creencia de que la etapa de Lionel Scaloni está llegando a su conclusión natural. El cerebro táctico, que guio al país a conquistar dos Copas América consecutivas, el título del Mundial de 2022 y un lugar en la final del Mundial de este verano, considera supuestamente que su tiempo al frente de la selección ha terminado en la práctica. Se dice que Scaloni no tiene intención de ampliar su contrato actual más allá de su vencimiento en diciembre de 2026, lo que señala una fecha de final definitiva para la era más exitosa de la historia moderna del fútbol del país.
Este sentimiento no se limita únicamente al seleccionador, ya que gran parte de su cuerpo técnico de confianza comparte su visión. También se cree que figuras clave como el exdefensa del Inter y la Roma Walter Samuel se están preparando para salir junto a Scaloni.
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Estrellas frustradas, reacias a viajar en medio del caos de la AFA
A la luz de estos crecientes problemas extradeportivos, al parecer los nombres más destacados de la plantilla están muy lejos de sentirse entusiasmados con viajar a Sudamérica para el próximo parón internacional, sobre todo teniendo en cuenta la modesta entidad de sus rivales. Ante una plantilla frustrada y un ambiente inquietante, Scaloni podría verse finalmente obligado a dar descanso a varias de sus estrellas de mayor perfil para los próximos amistosos, optando en su lugar por dar una oportunidad a jugadores menos habituales mientras la federación intenta restablecer el orden.
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