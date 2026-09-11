Para echar más leña al fuego, existe una importante disputa económica en torno a las recompensas por los recientes éxitos de Argentina. La publicación italiana La Gazzetta dello Sport informa de que, de forma sorprendente, los bonus del Mundial prometidos a los jugadores todavía no se han pagado. Este incumplimiento de los compromisos económicos ha provocado una relación tensa entre la plantilla y la cúpula de la federación, y muchas de las figuras del equipo se sienten faltadas al respeto por los continuos retrasos a la hora de recibir la compensación que se han ganado.

La situación se complica aún más por la posición de Lionel Messi, que ya se ha retirado del fútbol internacional. Mientras la AFA trabaja desesperadamente para organizar una gran despedida a la altura del legendario delantero, las informaciones sugieren que la exestrella del Barcelona sigue sin estar convencida por las propuestas que hay actualmente sobre la mesa. Con un ambiente cada vez más cargado, la motivación de las estrellas consagradas para participar en los próximos amistosos se ha desplomado, lo que ha dado pie a sugerir que podría ser necesaria una importante renovación de la plantilla de cara al próximo parón internacional.