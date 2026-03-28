Caos con Lukaku, De Bruyne: «Una situación que no beneficia a nadie. Hay demasiado revuelo en torno al Nápoles»

El caso de Romelu Lukaku no da señales de calmarse en el Nápoles. El enfrentamiento entre el club y el delantero belga es total, ya que, por segundo día consecutivo, el exjugador del Inter y de la Roma no se ha presentado en Castelvolturno para los entrenamientos previos al crucial partido contra el Milan.





Si no se presenta antes del martes en la concentración, será excluido de la plantilla, pero para intentar calmar la polémica ha intervenido su compañero de equipo y de selección Kevin De Bruyne, quien, en declaraciones realizadas en Bélgica, ha subrayado que esta tensión no beneficia a nadie.



