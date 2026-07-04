Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
england mexico(C)Getty images
Adhe Makayasa

Traducido por

CAOS absoluto tras fijar la FIFA la hora del Inglaterra-México en octavos del Mundial, tras un drástico cambio de postura

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup

La FIFA ha renunciado de forma drástica a su controvertida propuesta de adelantar el partido de octavos de final del Mundial entre Inglaterra y México, tras la firme oposición de ambas federaciones. Tras iniciar conversaciones de emergencia sobre el cambio de calendario, que provocó indignación entre los responsables de las selecciones, el organismo rectora dio marcha atrás en su decisión.

  • El órgano rector descarta el aplazamiento

    El esperado partido de eliminatoria de Inglaterra contra México se jugará a las 18:00 hora local (01:00 BST del lunes), tras un repentino cambio de decisión de las autoridades. Se desató pánico logístico cuando los organizadores propusieron adelantar el encuentro seis horas, hasta las 19:00 BST. BBC Sport atribuyó el cambio a previsiones de tormenta, pero The Athletic reveló que el principal motivo fue la seguridad de los aficionados.

    • Anuncios
  • England Training SessionGetty Images Sport

    Los jugadores de Inglaterra se mantienen concentrados a pesar del caos en el inicio del partido

    Según BBC Sport, la noticia del cambio propuesto enfureció a los responsables ingleses y mexicanos. The Athletic añadió que las preocupaciones meteorológicas eran secundarias, pese al pronóstico normal de verano de Aaron Mentkowski.

    Los directivos mostraron su indignación en privado, pero los jugadores se mantuvieron centrados en el partido. Marcus Rashford declaró: «Para nosotros la preparación es la misma. No es lo ideal».

    Morgan Rogers añadió: «Estaremos preparados independientemente de la hora. Estamos deseando que llegue, sea cual sea la hora».

    El seleccionador de México, Javier Aguirre, declaró: «Tenemos que cambiarlo todo. No es que [la preparación de México] se haya echado por tierra por completo, pero casi, porque hay que tragarse seis horas que ya teníamos programadas. Obviamente, acataremos lo que diga la FIFA. No me gusta nada, y a mis jugadores tampoco. Ni siquiera me han pedido mi opinión. La FIFA organiza, la FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay excusas, y tenemos que jugar y ganar».

  • Las condiciones adversas ponen en peligro el torneo

    El clima extremo y la altitud han ensombrecido este evento emblemático de Norteamérica. Durante el Mundial se han impuesto descansos obligatorios para hidratarse, lo que ha recibido críticas de jugadores, entrenadores y aficionados. El próximo partido de octavos se jugará en el histórico estadio Azteca, a 7.220 pies sobre el nivel del mar, un exigente reto físico para los Tres Leones.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport

    Una fortaleza emblemática espera a los visitantes

    La selección de Thomas Tuchel afronta un gran desafío físico y táctico en el histórico Estadio Azteca. El equipo local apenas ha perdido dos de sus 89 partidos internacionales en este escenario. Superar la altitud y el ruidoso público será clave para que Inglaterra alcance los cuartos de final y pueda enfrentarse a Brasil.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
Inglaterra crest
Inglaterra
ING