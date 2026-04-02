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Cancelo lo suelta: «Vine al Al-Hilal solo por Jesús... y Neymar es una joya muy valiosa»

João Cancelo
J. Jesus
Neymar
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¿Qué ha dicho la estrella del Barcelona?

El lateral derecho portugués João Cancelo, cedido actualmente al Barcelona por el Al-Hilal, ha hecho unas declaraciones llamativas en las que ha hablado de su experiencia con «El Líder», y los detalles de las negociaciones que mantuvo, además de su experiencia jugando junto a la estrella brasileña Neymar da Silva, y reveló nuevos aspectos de su trayectoria profesional.

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El Al-Hilal fichó a Cancelo en el verano de 2024, procedente del Manchester City, pero se marchó cedido al Barça a principios del pasado mes de enero.

Según informan los medios, el jugador desea continuar en el Barça, y el club catalán tiene un gran interés en que se quede, pero se enfrenta a la crisis de su salida del Al-Hilal, que espera obtener una compensación económica adecuada.


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    Las negociaciones del Al-Hilal

    «El Al-Hilal no era mi primera opción, pero Jorge Jesus era el entrenador del equipo en aquel momento, se puso en contacto conmigo y me convenció para que viniera», declaró Cancelo en declaraciones a la prensa.

    Y añadió: «No sé si el Al-Hilal quería fichar a otro jugador, pero yo vine únicamente por Jorge Jesus, quien me convenció con esta oferta».

    Cancelo disputó 45 partidos con la camiseta del Al-Hilal en distintas competiciones, en los que marcó dos goles y dio 14 asistencias.

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  • Neymar, «una joya preciosa»

    El lateral portugués João Cancelo habló extensamente sobre su antiguo compañero, el brasileño Neymar da Silva, y afirmó que el jugador es un caso especial dentro del terreno de juego.

    Cancelo dijo: «Es cierto que Neymar no se encuentra en su mejor forma física en este momento, pero para mí es una joya preciosa en todos los sentidos».

    Y añadió: «Tuve la oportunidad de entrenar con él durante su etapa en el Al-Hilal, y fue una experiencia excepcional en todos los sentidos. Lo que le distingue no son solo sus habilidades técnicas, sino también su profundo conocimiento del juego y su forma de moverse sobre el terreno de juego, lo que le hace diferente a cualquier otro jugador con el que haya tratado».

    Cancelo añadió: «He entrenado antes con muchas grandes estrellas y he visto niveles muy altos de profesionalidad y talento, pero Neymar sigue siendo único en su género».

    Y concluyó: «Su personalidad en el campo, su capacidad para marcar la diferencia en cualquier momento y su visión del juego lo convierten en un jugador verdaderamente excepcional; es un jugador totalmente diferente a los demás, y la experiencia de jugar y entrenar con él me ha aportado mucho a nivel técnico y personal».


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    Un futuro incierto

    El futuro de Cancelo sigue abierto a todas las posibilidades, pero lo que es seguro es que el jugador desea quedarse en el Barcelona.

    El Barcelona quiere retener a Cancelo al final de la temporada sin pagar nada al club saudí, pero, por su parte, el Al-Hilal se mantiene firme en exigir 15 millones de euros a cambio de dejar marchar al astro portugués.

    Ante la incertidumbre sobre la situación de Cancelo, el exjugador del Manchester City declaró al canal portugués Canal 11 que le gustaría volver al Benfica en algún momento.