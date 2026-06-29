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Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

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Canadá: Troy Deeney critica a Jonathan David, de la Juventus: «Los partidos le pasan de largo; en varios momentos parece que ni siquiera está en el campo»

World Cup
J. David
Canadá
Juventus

La actuación del jugador nacido en 2000 contra Sudáfrica ha vuelto a recibir críticas.

La tripleta que marcó ante la desafortunada Qataren la goleada (6-0) de Canadá el 19 de junio no bastó para disipar las dudas sobre el delantero de la Juventus Jonathan David. Ayer, en los dieciseisavos del Mundial 2026 ante Sudáfrica, volvió a fallar.

  • LA CRÍTICA DE DEENEY

    A pesar de contar con un par de ocasiones claras, el exjugador del Lille no marcó, como ya le sucedió en el debut contra Bosnia y en el último partido de la primera fase ante Suiza. Por ello, Troy Deeney (exdelantero, entre otros, del Watford y del Birmingham City), comentarista del programa «Golazo» de la cadenaCBS, lo criticó duramente. Dijo: «He visto muchas veces a Jonathan David sin que el partido le afecte. Con su talento, hay momentos en los que ni siquiera te das cuenta de que está en el campo».

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  • ¿CORRE EL RIESGO DE PERDER SU PUESTO?

    Troy Deeney concluye su análisis de Jonathan David: «Ahora que Canadá avanza en la competición —tras ganar a Sudáfrica en la última jornada y enfrentarse en octavos al ganador de Países Bajos o Marruecos—, es lógico que Marsch se pregunte cómo resolverlo. Quizá Cyle Larin debería ser titular». En su primera temporada en Italia, David jugó 46 partidos y marcó 8 goles con 5 asistencias, pero no convenció del todo a Luciano Spalletti, que al final le prefirió a Dusan Vlahovic, ausente varios meses por lesión.

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