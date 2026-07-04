Canadá-Marruecos, las valoraciones de CM: David está ahí, pero pasa desapercibido. Brahim Díaz brilla; Bounou y Hakimi, los mejores jugadores

Crepeau 6: Marruecos dispara poco. Responde bien ante Rahimi, pero nada puede hacer ante Ounahi y Rahimi

Johnston 5,5: falla un gol en un córner al quedarse solo y, aunque ayuda en ataque, no aporta.

Bombito 5: llega tarde ante Saibari y ante Rahimi.

De Fougerolles 4,5: el primer gol de Ounahi nace de una falta innecesaria suya con el rival de espaldas; el segundo, de un error en la construcción del juego.

Laryea 5,5: provoca a Hakimi y ve la amarilla; lucha, pero casi no se le nota (79’ David sv)

Buchanan 5,5: se le piden ideas y regates, pero los deja para el Villarreal. En los últimos compases se enciende con un gran disparo con la derecha que, sin embargo, el exportero del Sevilla desvía a córner (87’ Osorio sin nota)

Ali Ahmed 6,5: corre por dos; clave cuando persigue a Hakimi por todo el campo, lo frena y contraataca (79’ Shaffelburg s. n.)

Eustaquio 6,5: nunca se rinde y, al final, gana un tiro libre que pudo ser decisivo

Sigur 6: excelente en la primera parte, pero baja el ritmo en la segunda (87' Nelson, s. n.)

David 5: nada más empezar, desperdicia una ocasión. Corre todo el partido, recibe amarilla y nunca dispara; lanza un libre directo alto.

Oluwaseyi 5,5: solo se destaca al inicio con una gran jugada que exige a Bounou; luego desaparece (63' Larin 5,5: entra con ganas, pero solo suma una amarilla).

Sel. Marsch 5,5: primer tiempo con personalidad, segundo tiempo lento y con errores. El marcador es abultado, pero la diferencia entre ambas selecciones se nota al final.