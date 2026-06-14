(C)Getty Images
Traducido por
Canadá ignora el «derecho internacional» al marginar a Thomas Partey, y Ghana recurrirá la decisión
El Gobierno de Ghana denuncia un trato «injusto»
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana ha criticado con dureza a Canadá por prohibir la entrada de Partey, tildando la medida de «arrogante y muy injusta». El exjugador del Arsenal no pudo ingresar el viernes, lo que amenaza su participación en el debut mundialista ante Panamá. La polémica surge porque la Policía Metropolitana de Londres lo acusa de siete violaciones y un delito de agresión sexual.
En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio afirmó: «El Gobierno de la República de Ghana expresa sus fuertes reservas tras la decisión arbitraria y extremadamente injusta de Canadá. Aunque respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que basarse en acusaciones sin demostrar, en ausencia de una resolución judicial, plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad. En consecuencia, Ghana está manteniendo contactos diplomáticos activos con las autoridades canadienses pertinentes sobre este asunto».
- Getty
Aumenta la presión diplomática por la denegación de visados
Las autoridades ghanesas se niegan a dar marcha atrás, alegando que denegar un visado basándose en acusaciones sin pruebas sienta un peligroso precedente legal. El ministro de Deportes, Kofi Adams, ha defendido al jugador de 33 años y sugirió que Canadá se está extralimitando. Según Channel One TV, Adams afirmó: «Si se ataca a cualquier ghanés en cualquier lugar, no nos quedaremos callados». Ya hemos contactado a las autoridades competentes por los canales adecuados y les pedimos que revisen una decisión que, en nuestra opinión, viola las leyes y convenciones internacionales. Esperamos que actúen como deben».
Canadá y la FIFA defienden la prohibición de entrada
A pesar de la presión diplomática desde Accra, Canadá mantiene su postura. Un portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía afirmó que el país aplica un enfoque coherente en seguridad fronteriza y admisibilidad. La oficina de la ministra Lena Diab confirmó a ESPN que el visado se denegó tras evaluar al solicitante con «los datos disponibles y la legislación aplicable».
La FIFA respaldó este criterio y reafirmó el derecho de Canadá a fijar sus políticas de visados. Pero Adams insiste en que los motivos son «poco sólidos», ya que Partey sigue trabajando y viviendo libremente en Inglaterra a la espera de juicio.
- AFP
La incertidumbre se cierne sobre la participación de Ghana en el Mundial
Las Estrellas Negras deben enfrentar a Panamá el miércoles, pero un litigio legal empaña su preparación. Aunque Partey no puede jugar en Canadá, se mantiene con la selección en Estados Unidos, donde Ghana afrontará a Inglaterra en Boston y a Croacia en Filadelfia.
Si Ghana avanza y termina segunda, deberá volver a Toronto para un partido eliminatorio el 2 de julio. El Gobierno ghanés presiona a Canadá para que revoque su decisión, apelando a la equidad y al derecho consuetudinario, en busca de una solución diplomática antes de la fase decisiva.