Canadá, Estados Unidos y México caen en el Ranking FIFA tras un agitado enero en la Copa Africana de Naciones

Canadá también sufrió el impacto de los cambios impulsados por la Copa Africana de Naciones. Como tercer mejor equipo de la CONCACAF, el equipo de Jesse Marsch descendió dos puestos tras el ascenso de Nigeria al 26º lugar y el de Argelia al 28º. Como resultado, Canadá se ubicó en el puesto 29 en la última clasificación de la FIFA.