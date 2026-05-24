¡Campeón y descendido en una misma temporada! Curiosidad sobre Marc-André ter Stegen: su futuro en el FC Barcelona es incierto

Ter Stegen sigue cedido por el Barcelona al Girona hasta finales de junio. El Barça ya se aseguró la Liga hace semanas, mientras que el Girona descendió tras empatar 1-1 con el Elche.

Sin embargo, el internacional alemán no es responsable directo del descenso: desde su llegada solo jugó dos partidos, el 1-1 contra el Getafe y la derrota 0-1 ante el Oviedo. Una lesión en el muslo le marginó el resto de la temporada y le excluyó del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.