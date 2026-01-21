Fuera del siempre tóxico mundo de las redes sociales, no encontrarás a ningún aficionado del Liverpool que realmente quiera ver a Slot despedido. Todavía quieren verlo triunfar, ya que hay un verdadero cariño por el holandés que está ligado no solo al triunfo del título de la temporada pasada, sino también a la manera digna en la que manejó un verano verdaderamente traumático para el club.
También hay un reconocimiento de que ha sido tratado injustamente. Slot, recuerden, es muy deliberadamente titulado como 'entrenador jefe' de Liverpool, no como su 'manager', lo que significa que no es responsable de que su plantilla esté sorprendentemente corta de centrales. Sin embargo, aunque el equipo de transferencias del Liverpool pudo haber priorizado mal el verano pasado, el equipo parece mucho menos que la suma de sus partes, y eso recae en Slot.
En ningún momento de esta temporada parece haber encontrado el equilibrio adecuado para su equipo. Al inicio de la campaña, estuvieron involucrados en demasiados encuentros caóticos. Ahora, los aficionados están siendo sometidos a empates aburridos cada semana, y lo preocupante es que Slot no parece estar más cerca de recuperar su fórmula ganadora. En esta etapa, realmente no tiene más remedio que poner a Mohamed Salah directamente en el once titular para el choque de la Liga de Campeones del miércoles contra el Marsella.
La relación entre ambos puede estar aún tensa, pero, en este momento, Slot necesita a Salah más de lo que Salah necesita a Slot, porque el Liverpool simplemente no tiene suficientes goleadores en su equipo como para dejar a su jugador más prolífico en el banquillo. La inclusión de Salah puede crear problemas desde una perspectiva de presión, pero depende de Slot resolverlos para salvar tanto la temporada del Liverpool como su trabajo.
Todavía tiene algo de crédito en el banco, por supuesto, pero se está agotando rápidamente, porque los fanáticos no solo están frustrados, están perdiendo la fe. Necesitan algo a lo que aferrarse, y si no es una buena carrera en las copas, necesita ser evidencia concreta de que la próxima temporada será mejor.
En ese contexto, la situación en Anfield ya no se trata únicamente de resultados. A menos que las actuaciones también mejoren, los abucheos se volverán tan fuertes que ni Slot ni sus empleadores podrán ignorarlos.