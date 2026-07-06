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Donny Afroni

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Camp Nou o Santiago Bernabéu: ¿dónde se jugará la final del Mundial 2030, con el Estadio de Casablanca (115 000 espectadores) también en liza?

España
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La pugna por acoger la final del Mundial 2030 se intensifica tras la candidatura oficial de España con el Santiago Bernabéu y el renovado Camp Nou. Marruecos sigue siendo un rival fuerte gracias a sus proyectos de infraestructura, pero la Federación Española insiste en que el cierre del torneo debe ser en suelo ibérico.

  • España reclama el evento estrella.

    El torneo lo organizarán España, Portugal y Marruecos, con partidos del centenario en Sudamérica. Así, el debate sobre dónde se alzará el trofeo se ha vuelto una prioridad nacional.

    El presidente de la RFEF, Rafael Louzan, asegura tener «plena confianza» en que la final se jugará en España, y destaca la ventaja moral y logística que otorga su larga implicación en la candidatura.

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    La batalla de los gigantes españoles

    Louzan fue tajante: la final del Mundial debe jugarse en el Camp Nou o en el Bernabéu.

    Además, defendió que España merece la final frente al estadio de Casablanca, con capacidad para 115 000 espectadores, y afirmó: «No se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial. No cabe duda de que España debe acogerla porque este Mundial nació en España y Portugal, y Marruecos se unió después».

  • Argumentos sobre infraestructura y capacidad

    El Santiago Bernabéu es el favorito por estar terminado y ser de última generación. Sin embargo, Louzan admitió que la magnitud del nuevo Camp Nou lo hace imposible de ignorar. Reconoció que la FIFA decidirá, pero elogió ambos estadios y destacó la enorme obra en curso en Cataluña.

    «La sede final la elegirá la FIFA. El estadio de Madrid es espectacular; el de Barcelona aún se está terminando y tendrá 25 000 localidades más, un detalle importante», añadió Louzan.

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    Defender los intereses españoles frente a Marruecos

    La Federación Española insiste en que la final se juegue en España. Marruecos ha presentado argumentos sólidos, pero España lidera la organización. Louzan recordó que la candidatura 2030 nació en la Península Ibérica y afirmó:

    Y añadió: «La última palabra la tiene la FIFA y vamos a defender los intereses de España. España tiene que ser la sede de la final, ha liderado este Mundial y tenemos un peso del 55 % en la organización».

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