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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traducido por

Camiseta del West Ham 2026-27: nuevas equipaciones de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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West Ham
West Ham United Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del West Ham para la temporada 2026-27.

El West Ham United está entrando en una era completamente nueva de cara a la temporada 2026-27, lo que convierte su próximo ciclo de equipaciones en uno de los más esperados de los últimos años. Las equipaciones de local y visitante ya han sido lanzadas, y los aficionados pueden esperar un inicio con estilo de esta nueva etapa.

Mientras que los mockups gráficos específicos y las filtraciones sobre los patrones del tejido de la tercera camiseta siguen guardándose con total hermetismo, un enorme cambio en las alianzas comerciales del club nos ha dado un avance definitivo de cómo serán logísticamente las nuevas equipaciones.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones 2026-27 del West Ham, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Camiseta local del West Ham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La primera equipación del West Ham para 2026-27 presenta un diseño atrevido y original con el regreso de las icónicas mangas «Bonds Blue». La nueva camiseta combina la tradición con ese distintivo estilo contemporáneo de New Balance, en la primera colaboración del club con la destacada marca de ropa deportiva. El icónico cuerpo granate se completa con un sutil detalle de chevrones tejido en el tejido, con motivos granates y azules en el cuello y los puños.


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    Segunda equipación del West Ham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El West Ham recupera la segunda equipación blanca para la temporada 2026-27, una camiseta presente en algunos de los momentos más memorables de la historia del West Ham United, reinventada por New Balance para la próxima campaña. La segunda equipación blanca ocupa desde hace tiempo un lugar especial en la historia del West Ham y fue el color que vistieron Billy Bonds y sus compañeros cuando el West Ham levantó la FA Cup en 1980. 

    Con detalles granates y azules en el cuello y los puños, la camiseta también luce los dos martillos cruzados del club en solitario sobre el pecho. Con sutiles patrones inspirados en el ornamentado techo de la icónica Boleyn Tavern tejidos en el tejido, el diseño hunde sus raíces en la artesanía del East End.



  • West Ham 26/27 third kit New Balance

    Tercera equipación del West Ham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El West Ham United ha presentado su tercera equipación New Balance para la temporada 2026-27, atrevida, brillante y contemporánea. Un distintivo color azul bleach cobra vida con gráficos tonales fluidos, creando un aspecto llamativo que capta la vitalidad del verano.​ Inspirado en el himno que define al club y en el corazón creativo del este de Londres, este diseño único aporta una nueva imagen para la próxima temporada.​




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