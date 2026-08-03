Camiseta del Manchester City 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La primera equipación del Manchester City para 2026-27 rompe con el enfoque tradicional de un solo tono para presentar un degradado distintivo en azul cielo. Desvaneciéndose suavemente desde un tono más oscuro en los hombros hasta el blanco en el dobladillo inferior, el diseño pretende representar una cronología visual de las distintas tonalidades de azul cielo que el club ha lucido a lo largo de su historia.

Está enmarcada con elegancia por un nítido cuello blanco y unos puños blancos en las mangas, y se completa con un escudo monocromático del club en plata metalizada y una imagen de marca del patrocinador a juego para enfatizar un tema de progresión moderna.

La réplica de la equipación tiene un precio de 85 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 125 £.











