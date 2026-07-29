La nueva equipación local de adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 fue lanzada oficialmente el 19 de mayo de 2026.

Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, reconocible al instante por su dinámico patrón geométrico, y utilizada durante una etapa exitosa para el club, cuando el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de 1989/90. El nuevo diseño celebra un periodo definitorio en la historia del club. La base de rojo intenso se realza con un gráfico integral contemporáneo, que reproduce directamente el lenguaje visual del original de finales de los 80, al tiempo que introduce una ejecución más nítida y moderna.

Los limpios detalles en blanco en el logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral reinventado canaliza la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.