El tema principal de la colección de equipaciones del Inter para la temporada 2026-27 gira en torno a «Made of Milano», combinando la elegancia sartorial profundamente arraigada de la ciudad con distintivas subculturas interdeportivas y la nostalgia por la época dorada de los 90.

Nike y el club se han alejado de los patrones abstractos y experimentales de los últimos años para asentar la identidad de esta temporada en el tejido cultural de Milán y en la herencia del club.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la equipación local del Inter para la temporada 2026-27, incluida la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles del diseño.