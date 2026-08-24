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Bayern Munich 2026-27 home kitadidas

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Camiseta del Bayern de Múnich 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Bayern Múnich
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El Bayern presenta su camiseta de local 2026-27 antes del duelo contra el PSG con Kane al frente del lanzamiento

El Bayern de Múnich ha presentado oficialmente su primera equipación para 2026-27, con Harry Kane al frente del lanzamiento antes de una gran noche europea. Diseñada por Adidas, la nueva camiseta apuesta por la icónica identidad rojiblanca del club, al tiempo que introduce un toque más definido y moderno pensado para el mayor escenario.

Presentada apenas unos días antes de un decisivo duelo de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, la equipación se presenta como un símbolo de la «confianza» y la «mentalidad ganadora» del Bayern en su búsqueda de más títulos.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber, incluida la fecha de lanzamiento, el precio y los detalles del diseño.

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    Primera equipación del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    En términos de diseño, el Bayern se mantiene fiel a su ADN. La camiseta presenta la clásica base roja del club combinada con detalles en blanco, realzada por un sutil rayado vertical que aporta profundidad sin imponerse al conjunto.

    Un corte estilizado y atlético refuerza sus prestaciones sobre el terreno de juego, mientras que la estética general es limpia, moderna y diseñada para rendir al máximo nivel. El resultado es una equipación que equilibra tradición e innovación, un tema recurrente en los últimos lanzamientos del Bayern, al tiempo que mantiene la identidad atrevida e inconfundible asociada al gigante de la Bundesliga.

    También hay toques prémium en toda la prenda, con acabados refinados y detalles que dan a la camiseta un aire más contemporáneo, asegurando que destaque bajo los focos en las grandes noches europeas.

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    Segunda equipación del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El diseño de la nueva segunda equipación del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 está arraigado en la nostalgia y se inspira en algunas de las camisetas de visitante más icónicas del club de los años 90 y principios de los 2000. Sobre una nítida base blanca, la camiseta evoca una clásica identidad del Bayern a domicilio y celebra una era en la que el club se consolidó entre la élite de Europa.

    Una característica definitoria de la camiseta es la confección del cuello estilo polo, rematado con ribetes rojos y azul marino. Este elemento de inspiración retro rinde homenaje a siluetas históricas lucidas durante algunos de los años más exitosos del Bayern, aportando una sensación de familiaridad mientras se reinterpretan para el fútbol moderno.


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    Tercera equipación del Bayern de Múnich 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Presentada en una combinación de colores de base oscura, la tercera equipación del Bayern de Múnich para 2026-27 cuenta con vivos detalles en rojo y combina una narrativa inspirada en la herencia del club con una estética contemporánea. Las tres rayas de adidas, el logotipo de adidas y el escudo del FC Bayern están realizados en un rojo intenso, lo que aporta un llamativo contraste sobre la base oscura. Un cuello y unos puños personalizados para la temporada, con un detalle de cierre FCBM, completan el diseño y refuerzan la identidad distintiva de la camiseta.

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