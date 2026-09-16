¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Aston Villa home kit 1adidas

Traducido por

Camiseta del Aston Villa 2026-27: nuevas equipaciones de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

SHOPPING
KITS
Aston Villa
Aston Villa Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Aston Villa para la temporada 2026-27.

Con adidas llevando el diseño de la equipación del Aston Villa hacia un terreno atrevido e inspirado en lo retro para la temporada 2026-27, el Villa tiene motivos de sobra para ilusionarse de cara a la próxima campaña.

Desde propuestas para la primera equipación inspiradas en el archivo hasta llamativas camisetas de la segunda y la tercera, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Villa, incluida la inspiración de sus diseños, las fechas previstas de lanzamiento, los precios y dónde comprar la última colección.



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Equipación local del Aston Villa 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local del Aston Villa para la temporada 2026-27 rinde homenaje a los diseños más poco convencionales del club en granate y azul, cuyo origen se remonta a la década de 1960. Inspirado en las camisetas del archivo desde los años 60 hasta la década de 2010, el nuevo diseño ofrece una imagen limpia y elegante, marcando una diferencia respecto a las equipaciones locales de manga raglán que el Villa ha lucido en la era moderna, normalmente rematadas con detalles dorados. 

    El lanzamiento de la equipación va acompañado de un cortometraje inspirado en su diseño, basado en el formato de documental de estilo Pathe de los años 60, reconocible al instante por su narración tradicional en off, su estructura de ritmo rápido y su estética. La película capta la energía positiva que rodea al club, centrándose en los jugadores mientras se preparan de cara a la próxima temporada en el campo de entrenamiento, con la participación de futbolistas del primer equipo, el entrenador Unai Emery y leyendas del club, e incluso haciendo un guiño apropiado a la gloria europea del pasado. 

    La equipación estará disponible para su compra a partir del jueves, 28 de mayo, con un precio inicial de la réplica para adulto de unas 80 £ y de la versión auténtica de jugador desde 110 £.




    • Anuncios
  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Segunda equipación del Aston Villa 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El diseño de la segunda equipación del Aston Villa para la temporada 2026-27 se inspira en las icónicas farolas de gas que se encuentran alrededor de Villa Park. La equipación, completamente negra, presenta un motivo de farola de gas, creando un aspecto sutil pero llamativo para cuando el equipo juegue a domicilio en la próxima campaña. El logotipo del trébol de adidas Originals y las tres franjas de la marca aparecen en detalles dorados, junto a un escudo especial en el que el emblema del león y la estrella por la victoria del club en la Copa de Europa de 1982 aparecen sin el escudo tradicional. 


  • Aston Villa 2026-27 third kit adidas

    Tercera equipación del Aston Villa 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Aston Villa 2026/27 de adidas presenta una suave base en «Glow Blue» adornada con un intrincado gráfico tonal de remolinos inspirado en los famosos patrones de mosaico de ladrillo de la grada Holte End de Villa Park. Rematada con clásicos detalles en granate a lo largo del cuello redondo, los puños de las mangas y las tres rayas de los hombros.

    La camiseta se completa con un logotipo central de adidas, el escudo moderno del Villa y una ilustración en granate de la Holte End bajo la parte trasera del cuello. Unos pantalones cortos burdeos (granate) con ribetes azules y medias granates a juego completan la equipación completa.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Carabao Cup
Coventry crest
Coventry
COV
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
WSL Serie Primavera
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Aston Villa Women crest
Aston Villa Women
AVL