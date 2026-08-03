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Arsenal 2026-27 home kitadidas

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Camiseta del Arsenal 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Adidas lanza la atrevida nueva primera equipación del Arsenal en homenaje a dos décadas en el Emirates

Adidas y Arsenal han presentado oficialmente la nueva equipación local para la temporada 2026-27, con una nueva camiseta que rinde homenaje a un gran hito en la historia del club. La elástica celebra los 20 años desde que Arsenal se mudó al Emirates Stadium, combinando la identidad tradicional del club con detalles de diseño inspirados en su hogar moderno.

La campaña de lanzamiento sitúa a los aficionados en el centro de la presentación, destacando la conexión entre los jugadores del Arsenal y su afición en todo el mundo. El vídeo que acompaña el lanzamiento cuenta con estrellas como Martin Ødegaard y Alessia Russo junto a seguidores del norte de Londres y de otros lugares, recordando los momentos compartidos vividos en el Emirates Stadium durante las dos últimas décadas.

La nueva camiseta local de adidas para el Arsenal mantiene intacto el icónico aspecto en rojo y blanco del club, al tiempo que introduce sutiles detalles nuevos vinculados a la arquitectura y la atmósfera del estadio. La equipación se utilizará durante toda la temporada 2026-27 mientras el equipo de Mikel Arteta busca volver a pelear por los grandes títulos.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

Compra: equipaciones del Arsenal 2026-27


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    Camiseta de local del Arsenal 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva camiseta local del Arsenal se mantiene fiel a la identidad visual clásica del club, con un intenso cuerpo rojo combinado con nítidas mangas blancas en una silueta familiar y reconocible al instante. Adidas ha incorporado sutiles guiños al Emirates Stadium en todo el diseño, incluido un detallado rojo texturizado por toda la camiseta y un cuello redondo exclusivo inspirado en las líneas onduladas de la cubierta del estadio.

    La equipación local al completo se completa con pantalones cortos blancos con detalles en rojo y medias rojas a juego, creando una imagen limpia y equilibrada sobre el terreno de juego. Adidas también ha dotado a la camiseta de su última tecnología CLIMACOOL+ y de tejidos técnicos ligeros, diseñados para mejorar la ventilación, la comodidad y la transpirabilidad de los jugadores durante partidos de alta intensidad.


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    Segunda equipación del Arsenal 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del Arsenal para 2026-27 reimagina una de las camisetas más icónicas del fútbol y lleva el espíritu de una de las etapas más definitorias del Arsenal a un nuevo capítulo para los campeones de la Premier League. El diseño recupera el espíritu del icónico modelo Bruised Banana, utilizado originalmente entre 1991 y 1993, lo traslada a la era moderna y llega después de que el Arsenal ganara el título de la Premier League 2025/26. 

    Sobre una base azul marino, la camiseta presenta un atrevido gráfico diseñado inspirado en el patrón geométrico que hizo tan inconfundible el diseño original. Reelaborado con una ejecución contemporánea, el estampado integral combina tonos azul marino y amarillos, creando una identidad visual dinámica e inequívocamente Arsenal. 


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    Tercera equipación del Arsenal 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Arsenal State of Mind es la idea de que el Arsenal es más que un club. Es una sensación compartida de posibilidad. Una mentalidad moldeada por generaciones de jugadores, aficionados y comunidades que siempre han creído en hacer las cosas de otra manera, ir más allá y crear recuerdos que resisten el paso del tiempo. La nueva tercera equipación refleja ese espíritu, mientras el club entra en una nueva y emocionante era como ganador de la Premier League y de la Champions Cup, y sigue elevando el listón y avanzando. 

    Tomando como referencia un color estrechamente asociado a algunos de los capítulos más memorables del Arsenal, el diseño combina la herencia con una identidad moderna y segura. Una interpretación actualizada del icónico gráfico de rayo del club está integrada en el tejido, creando una expresión contemporánea de un símbolo que desde hace mucho tiempo forma parte de la historia del Arsenal.


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