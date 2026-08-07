Camiseta de la Juventus 2026-27: nuevas equipaciones de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La primera equipación de la Juventus 2026-27 representa un audaz regreso a la elegancia sartorial que definió las épocas más prestigiosas del club. Alejándose de los experimentales patrones de «código de barras» de la temporada anterior, esta equipación apuesta por una aplicación limpia y uniforme de las icónicas rayas verticales blanquinegras. El diseño se articula en torno a un cuello polo retro con solapa, de un blanco impecable, que aporta a la camiseta una estética refinada y de alta costura, pensada para lucir igual de elegante en las calles de Turín que sobre el césped del Allianz Stadium.

La característica definitoria de la equipación de este año es el uso intensivo de detalles en dorado metalizado, que sustituyen a los toques rosas del ciclo anterior. Este dorado brillante se aplica al simplificado escudo con la «J» de la Juventus, al logotipo de rendimiento de adidas y al patrocinador, creando un lujoso contraste sobre la base monocromática.



