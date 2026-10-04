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«¡Camino de convertirse en una leyenda!» Luis de la Fuente lanza una rotunda afirmación sobre Lamine Yamal antes de la advertencia sobre Croacia
Yamal inspira a España hacia su tercera victoria consecutiva en la Nations League
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, elogió al extremo adolescente Lamine Yamal después de que su disparo con rosca en el minuto seis abriera el marcador en la victoria por 3-1 ante Chequia en la Nations League. Otros goles de Rodri y Mikel Merino aseguraron los tres puntos en Oviedo.
Yamal ha marcado ya goles inaugurales tempraneros en tres apariciones internacionales consecutivas.
España sigue líder del Grupo 3 con nueve puntos.
- Pressinphoto
El entrenador respalda a Yamal para que alcance un estatus legendario a nivel internacional
En declaraciones a los periodistas, De la Fuente expresó su admiración por la rápida evolución de Yamal, al afirmar que el jugador de 19 años encarna la identidad táctica agresiva y de alta intensidad de España. Elogió la capacidad del extremo para desarmar de forma constante las defensas rivales.
De la Fuente señaló que la madurez de Yamal marca el tono para el resto de la plantilla.
"No deja de sorprendernos. Tiene muchísimo talento, muchísimas posibilidades, no deja de crecer a pasos agigantados", dijo De la Fuente. "Lamine está camino de alcanzar el estatus de 'Leyenda'. Ha marcado pronto en nuestros últimos tres partidos, y sus goles tempraneros demuestran la actitud de todo el equipo. Siempre intentamos imponer nuestra identidad en cada partido desde el principio".
El seleccionador advierte contra la reacción de Croacia tras la goleada de Inglaterra
De cara al próximo partido de España, De la Fuente se refirió a la extraordinaria victoria de Inglaterra por 7-0 sobre Croacia en Rijeka. El seleccionador español advirtió a sus jugadores de que esperen una reacción feroz de una Croacia herida.
De la Fuente insistió en que la dura derrota de Croacia la convertirá en un rival aún más peligroso.
«Es realmente extraño, desde luego no es normal, que en el otro partido del grupo Croacia haya encajado siete goles incluso ante un rival tan potente como Inglaterra», añadió De la Fuente. «Eso significa que, cuando lleguemos allí, estarán sufriendo por el orgullo herido y tendrán un exceso de motivación».
- AFP
España busca la clasificación en una prueba de alto riesgo ante Croacia
De la Fuente y su selección viajan para enfrentarse a Croacia el 6 de octubre con el objetivo de conservar su ventaja de tres puntos sobre Inglaterra, segunda clasificada, al frente del Grupo 3. España aspira a ampliar su racha de 41 partidos invicta.
Chequia sigue colista del grupo sin puntuar.
España se centra en ofrecer otro inicio de alta intensidad en su próximo partido.
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