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imago-sport-1081226541.jpgDidier Lefa Studio

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Camerún asciende, Nigeria cae y la estrella de la NWSL Temwa Chawinga toma el mando: las historias que marcaron la WAFCON 2026

FEATURES
T. Chawinga
T. Chawinga
B. Banda
Malawi
Nigeria
Camerún
NWSL

Temwa Chawinga gana la Bota de Oro, Camerún hace historia al ganar la Copa Africana de Naciones Femenina y jugadoras como la portera Michaely Bihina y las defensas Yvana Makana y Maeva Nyadjou exhiben el talento joven a lo largo del torneo.

Cuando Camerún levantó el trofeo de la Copa Africana de Naciones Femenina, el orden establecido del fútbol femenino africano había saltado por los aires.

Las Leonas Indomables entraron en el torneo únicamente porque se había ampliado de 12 a 16 selecciones. Se fueron como campeonas. Camerún eliminó a Nigeria, 10 veces campeona, sobrevivió a una tanda de penaltis contra la anfitriona Marruecos gracias a la portera de 22 años Michaely Bihina, y completó su extraordinaria trayectoria con una victoria por 3-0 sobre Malaui en la final.

Sin embargo, el recorrido de Malaui fue igual de memorable. En su debut en la WAFCON como la selección peor clasificada del torneo, las Scorchers sorprendieron a la vigente campeona Nigeria en su partido inaugural, alcanzaron la final y se clasificaron para su primera Copa Mundial Femenina de la FIFA. Las hermanas Temwa y Tabitha Chawinga impulsaron esa trayectoria, al combinarse para marcar nueve goles, mientras que Temwa terminó como colíder goleadora del torneo con cinco.

La WAFCON lleva mucho tiempo luchando por captar la atención y el respeto que sí reciben muchos de los otros grandes torneos femeninos del mundo. Esta edición mostró exactamente por qué merece más. Cayeron potencias consolidadas, surgieron nuevas estrellas y dos finalistas improbables protagonizaron hitos históricos.

Desde las heroicas paradas de penalti de Bihina hasta las hermanas Chawinga liderando el notable ascenso de Malaui, GOAL repasa las jugadoras y los momentos que definieron un torneo que remodeló el fútbol femenino africano.

  • CameroonFIFA

    Camerún hace historia

    Con apenas 22 años, Michaely Bihina ayudó a llevar a Camerún a su primer título de la Copa Africana de Naciones Femenina.

    La portera realizó nueve paradas en la sorprendente victoria de las Leonas Indomables ante Nigeria en cuartos de final antes de detener tres penaltis en la tanda de su semifinal contra la anfitriona Marruecos. No encajó ningún gol en toda la fase eliminatoria, consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

    El triunfo de Camerún fue un esfuerzo colectivo, y uno que el país estuvo cerca de no tener nunca la oportunidad de perseguir.

    Las Leonas Indomables no lograron clasificarse inicialmente para la WAFCON tras perder por un global de 3-1 ante Argelia. Sin embargo, una vez concluida la clasificación, la CAF amplió el torneo de 12 a 16 selecciones. Las cuatro plazas adicionales se concedieron a los países mejor clasificados eliminados en la ronda final de la fase de clasificación, lo que dio a Camerún una vía para volver a la competición.

    Aprovecharon al máximo esa segunda oportunidad. Camerún abrió la fase de grupos con una victoria por 2-1 sobre Mali, luego la siguió con un triunfo por 1-0 ante Ghana y cerró con un empate 1-1 contra Cabo Verde.

    Después, las Leonas Indomables ofrecieron su mejor fútbol cuando más importaba. Sorprendieron a la vigente campeona, Nigeria, con un 1-0 en cuartos de final, asegurando su plaza en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, antes de superar a Marruecos en una tanda de penaltis tras una semifinal sin goles. Camerún completó su notable trayectoria con una contundente victoria por 3-0 sobre Malawi y conquistó el título de la WAFCON por primera vez.

    • Anuncios
  • Malawi at WAFCONCAF Women's Africa Cup of Nations

    Malaui asciende al equipo del torneo

    Malaui hizo este año su primera aparición en la WAFCON y, como debutante, sorprendió al continente al derrotar a Nigeria, la vigente campeona, por 3-2 en el partido inaugural de la fase de grupos.

    Era imposible pensar que se tratara solo de una actuación fortuita de Nigeria, porque Malaui la superó por completo. Las hermanas Chawinga marcaron la diferencia, eso sí, con Temwa y Tabitha Chawinga dominando ambas en el último tercio. Temwa juega en el Kansas City Current de la National Women's Soccer League (NWSL) y es dos veces ganadora del premio MVP y de la Bota de Oro. Su hermana, Tabitha, juega en el gran club francés Olympique Lyonnais, en la Ligue 1 francesa.

    La mayoría pensaba que Malaui, en su primera WAFCON, quizá tendría suerte si lograba superar la fase de grupos, pero no solo lo consiguió, sino que llegó a la final del torneo y, gracias a ello, se clasificó para su primer Mundial. Su estilo de juego era claramente ofensivo, pero también bastante disciplinado en el centro del campo, lo que ayudó a hacer el trabajo necesario para ganar los balones divididos y encontrar a Temwa por dentro y a Tabitha en banda.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Chawinga, jugadora del torneo

    Hay argumentos de peso a favor de Bihina, de Camerún, después de que la guardameta firmara el torneo de su vida. Pero no hay nada como una goleadora que sigue viendo puerta en todos los niveles. Esa fue Temwa Chawinga.

    Chawinga fue casi imparable en la WAFCON, donde terminó con cinco goles y dos asistencias. Hizo que marcar pareciera fácil, algo a lo que los aficionados de la NWSL se han acostumbrado al verla hacerlo semana tras semana.

    Su actuación más decisiva llegó ante Nigeria en la fase de grupos. Chawinga marcó dos goles en la sorprendente victoria de Malawi por 3-2 sobre la vigente campeona, con una actuación de esas que hizo que la gente se detuviera, prestara atención y se enganchara a la extraordinaria historia de las Scorchers.

    Malawi acabó quedándose corto en la final, pero Chawinga se fue de Marruecos con la Bota de Oro y con algo aún más importante: ayudó a llevar a su país a su primer Mundial femenino de la FIFA y a presentar a Malawi como uno de los equipos de África con mayor proyección.

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  • Michelle Alozie Getty Images

    Nigeria decepciona

    Nigeria llegó a Marruecos como vigente campeona y ganadora récord de la WAFCON con 10 títulos. Se fue tras firmar la peor actuación de su historia en el torneo y después de no lograr clasificarse por primera vez para la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

    La defensa del título de las Super Falcons en la WAFCON terminó con una derrota por 1-0 ante Camerún en cuartos de final, lo que marcó la primera vez que Nigeria no alcanzaba las semifinales del torneo. Esa derrota les costó una plaza automática en el Mundial de 2027, aunque les dejó una última vía a través de la fase de play-in de la CAF.

    Nigeria no pudo aprovecharla. Una posterior derrota por 2-1 ante Sudáfrica acabó con sus esperanzas de avanzar a los playoffs intercontinentales y confirmó que las Super Falcons se perderían el Mundial por primera vez desde que el torneo comenzó en 1991.

    Ese fracaso fue especialmente impactante dada la profundidad y la experiencia de la plantilla de Nigeria. Las consecuencias fueron inmediatas: la Federación Nigeriana de Fútbol ordenó al seleccionador Madugu y al resto de su cuerpo técnico que dimitieran cuatro días después de la derrota ante Sudáfrica.

    La NFF aún no ha nombrado a un sustituto y ha anunciado planes para crear un grupo de trabajo que investigue las causas del histórico fracaso de las Super Falcons.


  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    Lo que significa este torneo para la NWSL

    Una de las lecciones más claras de la WAFCON no es simplemente que varias de las mayores estrellas de la NWSL rindieran bien. Es que África debe ser considerada uno de los mercados de captación de talento más importantes para la liga.

    Once jugadoras en activo de la NWSL representaron a siete países en el torneo, la mayor presencia hasta la fecha de la liga en una WAFCON. En ese grupo estuvieron la ganadora de la Bota de Oro Temwa Chawinga, la Jugadora del Torneo Monique Ngock y estrellas consolidadas como Barbra Banda y Racheal Kundananji.

    La NWSL puede sentirse orgullosa de dar hogar a algunas de las mejores jugadoras de África, incluida Chawinga, una de las grandes estrellas de la liga. Pero la WAFCON también presentó ante un público más amplio a jugadoras menos conocidas que podrían seguir el mismo camino. El torneo ofreció a los clubes una visión prolongada de cómo rindieron esas futbolistas ante rivales de élite y bajo la presión del fútbol internacional de eliminación directa.

    Seattle Reign ofreció un ejemplo inmediato de lo que podría venir después. Dos días después de la final, el club anunció el fichaje de la delantera marfileña Ami Diallo hasta la temporada 2028. Diallo llegó procedente de ASEC Mimosas tras marcar 31 goles nacionales en 2025-26 y ayudar al club a alcanzar la final de la Liga de Campeones Femenina de la CAF.

    Su traspaso debe verse como el comienzo de una oportunidad, y no como un movimiento aislado. La WAFCON demostró que la NWSL ya tiene vínculos importantes con el fútbol africano. El siguiente paso es asegurarse de que los clubes sigan utilizando el torneo para identificar a la próxima Chawinga, Banda o Ngock del continente.

    Las jugadoras de la NWSL que participaron en la WAFCON fueron:

    • Mélissa Bethi, Washington Spirit — Argelia
    • Monique Ngock, Washington Spirit — Camerún
    • Rosemonde Kouassi, Washington Spirit — Costa de Marfil
    • Temwa Chawinga, Kansas City Current — Malaui
    • Aïssata Traoré, Boston Legacy FC — Mali
    • Deborah Abiodun, Washington Spirit — Nigeria
    • Gift Monday, Washington Spirit — Nigeria
    • Michelle Alozie, Chicago Stars FC — Nigeria
    • Barbra Banda, Orlando Pride — Zambia
    • Racheal Kundananji, Bay FC — Zambia
    • Prisca Chilufya, Angel City FC — Zambia