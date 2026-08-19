Cuando Camerún levantó el trofeo de la Copa Africana de Naciones Femenina, el orden establecido del fútbol femenino africano había saltado por los aires.

Las Leonas Indomables entraron en el torneo únicamente porque se había ampliado de 12 a 16 selecciones. Se fueron como campeonas. Camerún eliminó a Nigeria, 10 veces campeona, sobrevivió a una tanda de penaltis contra la anfitriona Marruecos gracias a la portera de 22 años Michaely Bihina, y completó su extraordinaria trayectoria con una victoria por 3-0 sobre Malaui en la final.

Sin embargo, el recorrido de Malaui fue igual de memorable. En su debut en la WAFCON como la selección peor clasificada del torneo, las Scorchers sorprendieron a la vigente campeona Nigeria en su partido inaugural, alcanzaron la final y se clasificaron para su primera Copa Mundial Femenina de la FIFA. Las hermanas Temwa y Tabitha Chawinga impulsaron esa trayectoria, al combinarse para marcar nueve goles, mientras que Temwa terminó como colíder goleadora del torneo con cinco.

La WAFCON lleva mucho tiempo luchando por captar la atención y el respeto que sí reciben muchos de los otros grandes torneos femeninos del mundo. Esta edición mostró exactamente por qué merece más. Cayeron potencias consolidadas, surgieron nuevas estrellas y dos finalistas improbables protagonizaron hitos históricos.

Desde las heroicas paradas de penalti de Bihina hasta las hermanas Chawinga liderando el notable ascenso de Malaui, GOAL repasa las jugadoras y los momentos que definieron un torneo que remodeló el fútbol femenino africano.