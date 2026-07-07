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Cameron Carter-Vickers, defensa de la selección de Estados Unidos, informó sobre su recuperación en el Celtic tras la lesión de Aquiles que le apartó del Mundial 2026
Una etapa frustrante fuera del terreno de juego
Carter-Vickers sufrió una grave lesión en octubre de 2025 que lo obligó a ver desde la grada cómo el Celtic, dirigido por Martin O'Neill, conquistaba el doblete nacional. Desde su llegada definitiva del Tottenham en 2022, tras varias cesiones, ha sido fundamental: 172 partidos y ocho goles. En una entrevista con CelticPlayer, reconoció: «Estoy bien y feliz de volver con el equipo en la pretemporada. Estar fuera fue frustrante, sobre todo en una temporada tan dura como la pasada. Al principio creí que era un calambre en la pantorrilla, pero los fisioterapeutas confirmaron la rotura del tendón de Aquiles. Sabía que sería una lesión larga».
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En busca de las pequeñas ganancias
La recuperación exigió gran paciencia a Carter-Vickers. Tras estar inmovilizado al principio, celebraba pequeños avances para mantener la moral en la rehabilitación. «Se trataba de entender mi situación y trabajar para recuperar la mejor forma», explicó. «Lo clave era no precipitarse. Te conformas con los pequeños avances. Con esta lesión estuve tres semanas con escayola y luego ocho con una bota ortopédica. Al principio no puedes mover el pie. Cuando recuperé algo de movilidad, lo consideré una victoria y lo afronté con optimismo. Desde ahí vas a por el siguiente objetivo».
Vuelta al campo
Tras reincorporarse a la concentración de entrenamiento en Dublín, Carter-Vickers se centra en recuperar su forma física. Aunque hizo sesiones ligeras al final de la temporada pasada, pasar a la intensidad de la pretemporada es un reto que asume con ganas. «Solo quiero volver a jugar al fútbol», añadió Carter-Vickers. «Entrené las últimas semanas de la temporada pasada, pero fueron sesiones ligeras por la fase del campeonato. Estas semanas ha sido bueno volver a entrenar con intensidad. Se trata de eso: estar lo más en forma posible. Puedes correr y hacer todo el trabajo físico que quieras por tu cuenta, pero no se puede comparar con jugar al fútbol, con recuperar el ritmo de eso».
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¿Qué le depara el futuro al Celtic?
Carter-Vickers podrá evaluar su forma física cuando el Celtic enfrente al Shelbourne en Tolka Park. Después, el plantel viajará a Portugal para una concentración de pretemporada en clima cálido. El regreso del defensa refuerza al equipo de cara a la nueva temporada.
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