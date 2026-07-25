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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

¿Cambio de rumbo en el traspaso de Marcus Rashford? La estrella del Manchester United recibe una sorpresa muestra de buena voluntad mientras Michael Carrick baraja su reincorporación

M. Rashford
Manchester United
Fichajes
Premier League

El Manchester United ha invitado a Marcus Rashford a participar en su documental para Amazon, pese a la incertidumbre sobre su futuro. La decisión reaviva los rumores sobre su continuidad en Old Trafford para la temporada 2026-27.

  • Nuevo giro en el caso de Rashford

    El futuro de Rashford en el United da un giro inesperado: Amazon lo ha invitado a participar en su documental sobre la temporada 2026-27 del club, informa The Mirror. El internacional inglés regresó a Old Trafford tras la decisión del Barcelona de no hacer definitiva su cesión. Su salida este verano parecía probable, pero el United aún no encuentra un comprador dispuesto a pagar tanto su valoración como su salario.



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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    El documental plantea nuevas preguntas

    Según el informe, Rashford ha sido invitado a participar en la producción, que durará toda la temporada, lo que ha avivado las especulaciones sobre su futuro en el club. Su inclusión en el documental no garantiza que se quede, pero sería inusual que el United le diera tanto acceso si estuviera seguro de que no tiene futuro en Old Trafford.

  • Aún es posible la devolución

    Rashford no juega un partido oficial con los Red Devils desde diciembre de 2024 y, según informes, su relación con el club ya era complicada antes de su cesión. Se espera que regrese para la pretemporada tras la participación de Inglaterra en el Mundial. The Guardian informó que probablemente comenzaría la nueva temporada en la plantilla de Michael Carrick, a menos que surgiera un traspaso adecuado.

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  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    Es hora de decidir para el United

    Carrick debe decidir si reintegrar a Rashford o si la invitación al documental es solo un movimiento de Amazon para aprovechar su historia. Un nuevo comienzo beneficiaría a ambos si Rashford acepta un papel claro y recupera la motivación. Pero United y el jugador deben definir si quieren reconstruir su relación o solo posponer una separación inevitable.

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