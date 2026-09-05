El director técnico del Barcelona, Hans Flick, continúa probando a una de sus estrellas en la posición de central durante los entrenamientos previos al enfrentamiento ante el Valencia, en un paso que revela el deseo del alemán de encontrar soluciones internas para sus limitadas opciones defensivas.
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¿Cambiará el rumbo de su temporada? Nueva prueba para la estrella del Barcelona antes del duelo ante el Valencia
Nueva experiencia: un momento llamativo
El Barcelona había puesto fin a su vínculo con dos defensas, Ronald Araújo y Álvaro Cortés, durante el verano, pero no fichó a ningún jugador nuevo para reemplazarlos.
De este modo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Andreas Christensen se convirtieron en las únicas opciones naturales de Flick en el eje de la defensa, mientras que tanto Eric García como Koundé pueden jugar en esa posición, con la posibilidad de que se necesiten sus servicios en el lateral derecho o, en el caso de Eric García, también en el centro del campo.
Según el diario "Sport", Flick utilizó a Koundé en la posición de central durante las últimas sesiones de entrenamiento antes del duelo ante el Valencia, pese a que el mejor nivel del jugador francés con el Barcelona durante los últimos años se ha mostrado en gran medida en la posición de lateral derecho.
La prueba no representa un cambio radical desde el punto de vista técnico, ya que Koundé está acostumbrado a jugar en el eje de la defensa y posee una gran experiencia en esa posición, pero es su momento lo que la hace llamativa.
La versatilidad que le da a Flick opciones adicionales
El Barcelona busca formar un equipo capaz de competir en todos los torneos, lo que convierte la flexibilidad defensiva en un elemento fundamental durante una temporada larga.
La capacidad de Koundé para jugar como lateral derecho y como central puede ofrecerle a Flick un mayor margen para las rotaciones, sin necesidad de modificar de forma notable la estructura del equipo.
Esta opción también puede resultar útil en los partidos en los que el Barcelona necesita mayor fortaleza física, velocidad en el contragolpe o capacidad para defender hombre a hombre en la zona profunda.
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Una competencia que podría redefinir la defensa
Koundé no comenzó la temporada como una opción titular garantizada, lo que abre interrogantes sobre la manera en que Flick planea utilizarlo, pero eso no significa necesariamente que su importancia haya disminuido.
Al contrario, su capacidad para jugar en dos posiciones podría convertirse en uno de sus principales puntos fuertes, ya que un jugador capaz de ocupar dos posiciones a un alto nivel representa un gran valor con la acumulación de lesiones, sanciones y la presión de los partidos.
Koundé necesita recuperar su mejor nivel con el Barcelona esta temporada, y el desafío será su capacidad para volver a su rendimiento anterior e imponerse de nuevo en el once, independientemente de la posición que ocupe.
Flick valora a los defensores capaces de lidiar con la presión ofensiva y los grandes espacios a la espalda de la línea defensiva, unas características que encajan con Koundé, especialmente gracias a su velocidad y su capacidad para defender lejos de su área.
El punto que sigue en cuestión es la capacidad del defensor francés de volver al nivel que lo convirtió en uno de los defensores más prometedores del mundo durante su etapa en el Sevilla y sus inicios con el Barcelona.
La decisión final queda en manos de Flick, y si alineará a Koundé en el centro de la defensa junto a Cubarsí ante el Valencia, así como cómo se desenvolverá en esa posición durante el partido.
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