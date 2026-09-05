El Barcelona había puesto fin a su vínculo con dos defensas, Ronald Araújo y Álvaro Cortés, durante el verano, pero no fichó a ningún jugador nuevo para reemplazarlos.

De este modo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Andreas Christensen se convirtieron en las únicas opciones naturales de Flick en el eje de la defensa, mientras que tanto Eric García como Koundé pueden jugar en esa posición, con la posibilidad de que se necesiten sus servicios en el lateral derecho o, en el caso de Eric García, también en el centro del campo.

Según el diario "Sport", Flick utilizó a Koundé en la posición de central durante las últimas sesiones de entrenamiento antes del duelo ante el Valencia, pese a que el mejor nivel del jugador francés con el Barcelona durante los últimos años se ha mostrado en gran medida en la posición de lateral derecho.

La prueba no representa un cambio radical desde el punto de vista técnico, ya que Koundé está acostumbrado a jugar en el eje de la defensa y posee una gran experiencia en esa posición, pero es su momento lo que la hace llamativa.