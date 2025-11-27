Cambiar las reglas para Cristiano Ronaldo está completamente MAL: la FIFA está poniendo en riesgo la santidad de la Copa del Mundo con la decisión sobre la suspensión

Infantino, sin embargo, no podía correr el riesgo de que Miami no ganara la MLS Cup, por lo que se movió rápidamente para capitalizar su éxito en el Supporters' Shield, utilizándolo como excusa para justificar su selección como los 'anfitriones' para la Copa Mundial de Clubes (lo cual fue un movimiento inteligente, ya que Miami fue eliminado en la primera ronda de los play-offs de la MLS).

Todos sabían por qué Miami realmente había sido incluido: Lionel Messi. Infantino estaba tan desesperado por generar interés en la Copa Mundial de Clubes que ideó una manera de involucrar al GOAT.

Las quejas no fueron particularmente vehementes entonces, debido en gran parte a la programación de la Copa Mundial de Clubes y a que se veía predominantemente como un torneo de pretemporada. La Copa del Mundo, sin embargo, es algo muy diferente, algo especial, y supuestamente algo sacrosanto, por lo que ha habido una reacción tan amarga hacia FIFA por doblar las reglas para asegurar que otra superestrella global, Cristiano Ronaldo, pueda jugar en todos los partidos de Portugal y en las finales del próximo verano en América del Norte.