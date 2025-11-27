+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Cambiar las reglas para Cristiano Ronaldo está completamente MAL: la FIFA está poniendo en riesgo la santidad de la Copa del Mundo con la decisión sobre la suspensión

Hace poco más de un año, Gianni Infantino anunció que el Inter Miami participaría en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Dijo que los Herons eran "participantes merecidos", habiendo supuestamente demostrado ser "el mejor club" de la MLS. Solo que no lo habían hecho. Miami podría haber terminado en la cima de la clasificación de la temporada regular, pero los play-offs aún no habían comenzado.

Infantino, sin embargo, no podía correr el riesgo de que Miami no ganara la MLS Cup, por lo que se movió rápidamente para capitalizar su éxito en el Supporters' Shield, utilizándolo como excusa para justificar su selección como los 'anfitriones' para la Copa Mundial de Clubes (lo cual fue un movimiento inteligente, ya que Miami fue eliminado en la primera ronda de los play-offs de la MLS).

Todos sabían por qué Miami realmente había sido incluido: Lionel Messi. Infantino estaba tan desesperado por generar interés en la Copa Mundial de Clubes que ideó una manera de involucrar al GOAT.

Las quejas no fueron particularmente vehementes entonces, debido en gran parte a la programación de la Copa Mundial de Clubes y a que se veía predominantemente como un torneo de pretemporada. La Copa del Mundo, sin embargo, es algo muy diferente, algo especial, y supuestamente algo sacrosanto, por lo que ha habido una reacción tan amarga hacia FIFA por doblar las reglas para asegurar que otra superestrella global, Cristiano Ronaldo, pueda jugar en todos los partidos de Portugal y en las finales del próximo verano en América del Norte.

    'Voy a ser un buen chico'

    Ronaldo prometió que "iba a intentar ser un buen chico" antes del partido de clasificación al Mundial de Portugal contra Irlanda en Dublín el 13 de noviembre, pero, con poco más de una hora de juego, y la Seleção perdiendo con dos goles sin respuesta de Troy Parrott, el frustrado delantero empujó su codo en la espalda de Dara O'Shea. Ronaldo recibió inicialmente una tarjeta amarilla por parte del árbitro, pero fue correctamente actualizada a roja tras la intervención del Asistente de Árbitro de Vídeo (VAR).

    Como siempre ocurre con Ronaldo, nunca es culpa suya, y el juego de culpas comenzó antes de que llegara al túnel del Aviva Stadium, con el jugador de 40 años insinuando primero que O'Shea había exagerado el incidente con un gesto de ojos llorosos para luego culpar de manera extraña al entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, por su expulsión durante un acalorado intercambio en la línea de banda.

    "Me felicitó por presionar al árbitro," reveló el islandés, quien, en su conferencia de prensa previa al partido, había acusado a Ronaldo de influir en los oficiales durante el encuentro de los dos equipos en Lisboa el mes anterior. "Pero no tenía nada que ver conmigo, a menos que me metiera en su cabeza. Esto fue solo un momento de poca sensatez de su parte, diría yo. Fue su acción en el campo lo que le costó la tarjeta roja."

    También debería haberle costado a Ronaldo dos partidos en el Mundial del próximo verano.

    El codazo que no fue un codazo...

    Cualquier tarjeta roja por conducta violenta suele conllevar una suspensión automática de tres partidos, lo que significa que Ronaldo debería haber sido suspendido no solo para el último partido de clasificación al Mundial de su país contra Armenia, el 16 de noviembre, sino también para sus dos primeros partidos en el torneo propiamente dicho. Fue un claro caso de juego brusco grave. La sentencia estándar debería haber sido una formalidad.

    Sin embargo, Portugal coach Roberto Martinez initially claimed, "Creo que la acción parece peor de lo que realmente es. No creo que sea un codo, pero desde donde está la cámara, parece un codo."

    Luego, el español cambiaría de táctica, argumentando que Ronaldo deserved "credit" rather than criticism for never having previously been sent off at international level. Este hecho formó la base del argumento de Portugal contra la sanción de tres partidos y, increíblemente, funcionó.

    Sin precedentes

    El comité disciplinario de la FIFA reveló el martes que los últimos dos partidos de la sanción de tres partidos de Ronaldo habían sido suspendidos por un año, a menos que él "cometa otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba". En un escenario tal, "la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse de inmediato".

    Fue una decisión asombrosa, completamente sin precedentes y, sin embargo, absolutamente predecible. De hecho, lo verdaderamente deprimente de la sentencia de Ronaldo es que todos lo esperaban.

    Simplemente no había forma de que la FIFA impidiera al hombre con más seguidores en las redes sociales del planeta participar completamente en su evento principal. Es simplemente demasiado importante para la marca, como lo ilustra la presencia de Ronaldo en una cena en la Casa Blanca la semana pasada junto a su 'jefe', el Príncipe Heredero Saudita Mohammed bin Salman, Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Como resultado, la FIFA aparentemente no tenía otra opción que hacer una burla de su propio comité disciplinario, porque habría sido mucho más difícil hacer acuerdos comerciales y vender entradas sin Ronaldo, la cara más famosa del mundo, encabezando cada posible campaña publicitaria. 

    Obsesión con los superestrellas

    La determinación de la FIFA de llenar sus competiciones de estrellas explica por qué han hecho más fácil que nunca para las naciones con las audiencias televisivas más grandes calificar para la Copa del Mundo, al expandir las finales a 48 participantes, corriendo así el riesgo de diluir la calidad mientras aumentan las fuentes de ingresos. También vale la pena recordar el intento fallido de tratar de meter a Ronaldo en el Mundial de Clubes haciéndolo firmar para uno de los participantes por un contrato a corto plazo, tal era la desesperación por que se uniera a Messi en honrar el torneo.

    También fue revelador que el mismo día que Ronaldo recibió un indulto, FIFA también anunció que por primera vez en la historia los cuatro países mejor clasificados en el torneo - España, Argentina, Francia e Inglaterra - se mantendrán separados hasta las semifinales si todos ganan sus respectivos grupos - un flagrante intento de evitar que cualquiera de las naciones con las mayores bases de fanáticos sufra una eliminación más temprana de lo esperado (tal como hizo la UEFA con la Liga de Campeones hace muchos, muchos años).

    Surgiendo la pregunta: Si no está roto, ¿por qué arreglarlo?

    Precedente peligroso

    Existe cierta posibilidad de que una federación nacional o un jugador desafíen la decisión sobre Ronaldo, o incluso que la citen como precedente al apelar contra una futura sanción por conducta violenta. Alguien expulsado en los play-offs de la Copa del Mundo podría intentar inmediatamente que se anule su suspensión obligatoria sobre la base de un buen comportamiento previo.

    En ese sentido, quizás la FIFA haya abierto una caja de pandora aquí que podría resultar en un verdadero lío, y vale la pena mencionar que el trato especial que ha recibido Ronaldo ha provocado indignación entre los aficionados de todo el mundo.

    ¿Solo centrarse en el fútbol?

    A pesar de las protestas de ira por la decisión sobre Ronaldo, es probable que pronto se olvide y sea reemplazada por la anticipación, a medida que comienza la preparación para el mayor espectáculo del mundo, comenzando con el sorteo de la fase de grupos en Washington D.C. el 5 de diciembre. 

    La FIFA ha ignorado esencialmente su propio reglamento para beneficiarse a sí misma - y a un jugador muy importante. Ahora Ronaldo necesita cumplir su parte del trato y continuar siendo un 'buen chico' en el futuro.