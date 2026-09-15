Para garantizarse el acceso directo a la Liga A de la próxima y renovada edición de la Nations League será importante clasificarse para los cuartos de final o, como mínimo, estar entre las dos mejores terceras.





EL CALENDARIO DE ITALIA EN EL GRUPO A1 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE





25 de septiembre de 2026 (20.45 h): Italia-Bélgica - Estadio Olímpico, Roma





28 de septiembre de 2026 (20.45 h): Turquía-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa





2 de octubre de 2026 (20.45 h): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis





5 de octubre de 2026 (20.45 h): Italia-Turquía - Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia





12 de noviembre de 2026 (20.45 h): Italia-Francia - Estadio Giuseppe Meazza, Milán





15 de noviembre de 2026 (20.45 h): Bélgica-Italia - Estadio Rey Balduino, Bruselas