A la espera de la reforma de la Nations League, que a partir de la temporada 2028/29 se disputará con un formato análogo al de las nuevas competiciones de clubes (las ligas tendrán 3 grupos de 6 selecciones, cada selección jugará 6 partidos contra 5 rivales diferentes), cambia en consecuencia también el reglamento de esta quinta edición del torneo, que el viernes 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma verá a Italia hacer su debut ante Bélgica.
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Cambia la Nations League 2026/27: las dos mejores terceras se quedan en la Liga A, solo descienden directamente las dos peores cuartas
Lo ha oficializado el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido hoy en Salónica: para poder realinear numéricamente a las selecciones en el nuevo formato, se pasará de las actuales 16 a 18 selecciones por cada liga, por lo que inevitablemente cambiarán los mecanismos de ascenso y descenso. En esencia, Italia tendrá las mismas posibilidades de clasificarse para los cuartos de final, a los que accederán también este año las ganadoras y las segundas clasificadas de los cuatro grupos, mientras se reducen los riesgos de descender a la Liga B.
Pero veamos en detalle qué cambiará. Hasta la pasada temporada, los últimos de los cuatro grupos de la Liga A descendían directamente a la Liga B, mientras que todos los terceros clasificados disputaban una repesca por no descender con los segundos de la Liga B. En la Nations League 2026/2027 descenderán directamente solo los dos peores cuartos clasificados, los dos mejores terceros de los cuatro grupos seguirán en la Liga A y los dos peores terceros clasificados, junto con los dos mejores cuartos clasificados, disputarán las repescas contra los segundos clasificados de los cuatro grupos de la Liga B. Italia afrontará cuatro partidos en el plazo de 11 días, un auténtico tour de force al término del cual probablemente sabrá si puede aspirar a la clasificación para los cuartos de final o si tendrá que luchar por la permanencia en la Liga A.
Pero veamos en detalle qué cambiará. Hasta la pasada temporada, los últimos de los cuatro grupos de la Liga A descendían directamente a la Liga B, mientras que todos los terceros clasificados disputaban una eliminatoria por no descender con los segundos de la Liga B. En la Nations League 2026/2027 descenderán directamente solo los dos peores cuartos clasificados, los dos mejores terceros de los cuatro grupos seguirán en la Liga A y los dos peores terceros, junto con los dos mejores cuartos clasificados, disputarán las eliminatorias contra los segundos clasificados de los cuatro grupos de la Liga B. Italia afrontará cuatro partidos en el plazo de 11 días, un auténtico tour de force al término del cual probablemente sabrá si puede aspirar a la clasificación para los cuartos o si tendrá que luchar por la permanencia en la Liga A.
Para garantizarse el acceso directo a la Liga A de la próxima y renovada edición de la Nations League será importante clasificarse para los cuartos de final o, como mínimo, estar entre las dos mejores terceras.
EL CALENDARIO DE ITALIA EN EL GRUPO A1 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE
25 de septiembre de 2026 (20.45 h): Italia-Bélgica - Estadio Olímpico, Roma
28 de septiembre de 2026 (20.45 h): Turquía-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 de octubre de 2026 (20.45 h): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis
5 de octubre de 2026 (20.45 h): Italia-Turquía - Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia
12 de noviembre de 2026 (20.45 h): Italia-Francia - Estadio Giuseppe Meazza, Milán
15 de noviembre de 2026 (20.45 h): Bélgica-Italia - Estadio Rey Balduino, Bruselas
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