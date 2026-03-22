Calvarese: «¿El Torino-Milan? El VAR ya interviene de forma aleatoria. Que muestren todas las cámaras en la televisión»

La jugada del penalti en el Milan-Torino, que llevó al árbitro Fourneau a pitar el penalti tras una revisión en el terreno de juego por el contacto en el área rossonera entre Simeone y Pavlovic, sigue dando que hablar, y hasta los expertos en repeticiones y los exárbitros se están posicionando en contra de la actuación, no tanto del árbitro principal sobre el terreno de juego, sino de la sala VAR, donde Nasca y Maresca decidieron intervenir ante el árbitro





Entre ellos se encuentra también el exárbitro Giampaolo Calvarese, quien desde hace tiempo, a través de su página de Instagram, comenta las jugadas arbitrales más polémicas de nuestra Serie A y no solo.



