Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Calvarese: «¿El Torino-Milan? El VAR ya interviene de forma aleatoria. Que muestren todas las cámaras en la televisión»

La jugada del penalti en el Milan-Torino, que llevó al árbitro Fourneau a pitar el penalti tras una revisión en el terreno de juego por el contacto en el área rossonera entre Simeone y Pavlovic, sigue dando que hablar, y hasta los expertos en repeticiones y los exárbitros se están posicionando en contra de la actuación, no tanto del árbitro principal sobre el terreno de juego, sino de la sala VAR, donde Nasca y Maresca decidieron intervenir ante el árbitro


Entre ellos se encuentra también el exárbitro Giampaolo Calvarese, quien desde hace tiempo, a través de su página de Instagram, comenta las jugadas arbitrales más polémicas de nuestra Serie A y no solo.


  • EL EPISODIO: QUÉ PASÓ

    Recordemos la jugada que tuvo lugar alrededor del minuto 83 del partido en San Siro.

    En una jugada ofensiva a favor de los granates, Simeone queda en el suelo tras un contacto con Pavlovic. El juego no se detiene y el Milan, en un contraataque, está a punto de marcar el 4-1 con Ricci. Posteriormente, el VAR realiza una revisión y llama al árbitro Fourneau al monitor para que revise la jugada. El árbitro revisa la jugada y detecta una especie de empujón involuntario en la cara por parte de Pavlovic precisamente contra Simeone. Fourneau, tras revisar atentamente la jugada, comunica al público de San Siro que la acción es falta y, por lo tanto, señala penalti.

    • Anuncios

  • LA IRA DE ALLEGRI

    «¿Pero cómo se puede pitar un penalti así? “Intento mantener la calma, pero vosotros me quitáis todas las ganas. Voy a dejar de entrenar”. Estas fueron las palabras de Allegri tras el penalti pitado a favor de Simeone en San Siro, durante el partido entre el Milan y el Torino, desde la banda del campo.

  • EL COMENTARIO DE CALVARESE: «YA NO SE ENTIENDE NADA»

    Calvarese se pregunta en su perfil de Instagram: «¿Hubo penalti? Al escuchar la retransmisión en directo, se nota que probablemente el umbral de intervención ha cambiado en los últimos meses. En los últimos meses, habría sido una decisión del árbitro sobre el terreno de juego. Esto nos da una idea de lo que está pasando hoy en día con el umbral de intervención del VAR. Ya no se entiende nada. La intervención del VAR solo debe producirse ante un error claro y evidente, con imágenes igualmente claras y evidentes».

  • «MUESTRAD TODAS LAS HABITACIONES EN LA TELEVISIÓN»

    «Las cámaras captan unas 5 o 6 imágenes, pero solo tenemos fotos en las que se ve a Simeone de espaldas, nunca de cara. En definitiva, no hay ni una sola imagen que demuestre de forma inequívoca el contacto entre la mano de Pavlovic y la cara de Simeone. Se intuye, pero es imposible captar la intensidad sin ver siquiera la jugada de frente. Todas las imágenes mostradas por el VAR deben aparecer también en televisión para que todos puedan verlas».

  • «A ESTAS ALTURAS, EL VAR INTERVIENE DE FORMA ALEATORIA»

    «Pues bien, voy a ser muy sincero y voy a decir lo que pienso. Hoy en día, el umbral de intervención —y, por lo tanto, la decisión de pitar o no un penalti— parece haberse convertido en una cuestión de pura casualidad, ligada a la interpretación subjetiva del VAR en cada jugada concreta, más que a unas directrices técnicas bien definidas».



Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL