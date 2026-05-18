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Calum McFarlane revela un mensaje de Xabi Alonso tras perder la final de la FA Cup, y el vestuario del Chelsea está «entusiasmado» por recibir al nuevo entrenador
Comienza una nueva era para el Chelsea
Tras perder 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup en Wembley, se anunció que Alonso firmó un contrato de cuatro años con el Chelsea. Aunque asumirá el cargo en julio, el entrenador interino McFarlane ya habló con él.
Antes del derbi londinense del martes contra el Tottenham, McFarlane atendió a los medios. Al ser preguntado por Alonso, respondió: «Aún no he hablado con él, pero me envió un mensaje el domingo. No revelaré el contenido, pero trataba sobre todo de la final. Hemos intercambiado algunos textos».
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Reacción en el vestuario
El nombramiento del excentrocampista del Liverpool y del Real Madrid ha generado optimismo en una plantilla que vivió una temporada turbulenta. McFarlane afirmó que los jugadores esperan con ilusión su revolución táctica y el prestigio que aporta.
Al preguntarle por la reacción de los jugadores, McFarlane afirmó: «Todos estamos emocionados. Es un gran entrenador, ha ganado muchos títulos y tuvo una carrera excepcional como jugador. Se ganará el respeto de todos. Estamos muy ilusionados».
Atraer a los mejores a pesar de las dificultades
Aunque el Chelsea no ha cumplido con sus estándares esta temporada, fichar a uno de los entrenadores más codiciados recuerda su prestigio. McFarlane cree que la calidad de la plantilla fue clave para atraerlo, y su misión será convertir el potencial en resultados constantes.
«Una noticia realmente emocionante», afirmó McFarlane sobre el nombramiento de Alonso. «[Es] muy talentoso, con un palmarés impresionante. Estoy muy emocionado por el club; todos queremos trabajar con él. No me sorprende: es un club enorme. Aunque la temporada haya sido decepcionante, nuestros jugadores han mostrado su calidad. Seguiremos atrayendo a los mejores».
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Los últimos obstáculos para el personal interino
Antes del inicio oficial de la era Alonso este verano, los Blues jugarán dos partidos más con McFarlane: el martes reciben al Tottenham en Stamford Bridge y, en la última jornada, visitan al Sunderland en el Stadium of Light.