¡Calma en el banquillo! Xabi Alonso necesita tiempo en el Real Madrid y sería un error monumental destituirlo tras caer ante el Manchester City

Según diversos informes, la directiva del Real Madrid se reunió recientemente para evaluar el futuro de su entrenador y, de momento, no ha ofrecido garantías de continuidad si el rendimiento del equipo no mejora. Los blancos han perdido el liderato en LaLiga y ahora se encuentran a cuatro puntos del Barcelona, pese a haber derrotado a los azulgranas por 2-1 en el primer Clásico de la temporada, disputado en octubre. Con la presión aumentando, Alonso se enfrenta quizá a su examen más exigente hasta la fecha: Pep Guardiola.

El técnico del Manchester City no ofrecerá concesiones a su compatriota y evitó entrar en la conversación sobre su posible despido. “Le deseo lo mejor a Xabi, pero su futuro es algo que desconozco. Todos ustedes saben mejor que yo cómo está la situación; estoy muy alejado de ella. No he hablado con Florentino, y él no me ha dicho que mañana será el último partido de Xabi. Si no ganas grandes partidos, las cosas se complican. Pero Xabi controla la situación y sabe perfectamente de qué va esto”, afirmó.

Guardiola añadió: “Mi preocupación es revisar qué hemos hecho bien. Para vencer al Real Madrid en esta competición no basta con ser mejores; tienes que ser mucho mejores.”