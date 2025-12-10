Getty/GOAL
¡Calma en el banquillo! Xabi Alonso necesita tiempo en el Real Madrid y sería un error monumental destituirlo tras caer ante el Manchester City
Xabi Alonso, bajo amenaza de un despido prematuro
Según diversos informes, la directiva del Real Madrid se reunió recientemente para evaluar el futuro de su entrenador y, de momento, no ha ofrecido garantías de continuidad si el rendimiento del equipo no mejora. Los blancos han perdido el liderato en LaLiga y ahora se encuentran a cuatro puntos del Barcelona, pese a haber derrotado a los azulgranas por 2-1 en el primer Clásico de la temporada, disputado en octubre. Con la presión aumentando, Alonso se enfrenta quizá a su examen más exigente hasta la fecha: Pep Guardiola.
El técnico del Manchester City no ofrecerá concesiones a su compatriota y evitó entrar en la conversación sobre su posible despido. “Le deseo lo mejor a Xabi, pero su futuro es algo que desconozco. Todos ustedes saben mejor que yo cómo está la situación; estoy muy alejado de ella. No he hablado con Florentino, y él no me ha dicho que mañana será el último partido de Xabi. Si no ganas grandes partidos, las cosas se complican. Pero Xabi controla la situación y sabe perfectamente de qué va esto”, afirmó.
Guardiola añadió: “Mi preocupación es revisar qué hemos hecho bien. Para vencer al Real Madrid en esta competición no basta con ser mejores; tienes que ser mucho mejores.”
El Real Madrid debe bajar la presión y ajustar sus expectativas
Alonso tiene un historial que habla por sí solo. Condujo al Bayer Leverkusen hacia su primer título de la Bundesliga y firmó la etapa más exitosa del club desde la conquista de la Copa de Alemania en 1993. A sus 44 años, tenía a media Europa tratando de convencerlo para tomar las riendas de distintos proyectos, pero él eligió al Real Madrid, el club al que representó 158 veces durante su carrera como jugador. Nadie duda de que es un entrenador de élite y, precisamente por eso, al conjunto blanco le convendría aliviar la carga de expectativas en su primera temporada al mando.
Es cierto que en el Real Madrid la paciencia no suele ser la norma y que el fracaso casi nunca se tolera. Sin embargo, pese a haber logrado solo una victoria en sus últimos cinco compromisos de L Liga, la diferencia de cuatro puntos en la tabla dista mucho de ser una sentencia definitiva de cara a la segunda mitad de la campaña. El club saldría más beneficiado apoyando a Alonso y permitiendo que consolide su proyecto, en lugar de desmantelarlo prematuramente y volver a empezar desde cero.
La mayor prueba para Xabi Alonso: gestionar un vestuario lleno de superestrellas
Uno de los mayores desafíos para Alonso es gestionar un vestuario repleto de egos y personalidades de enorme peso, algo que incluso los entrenadores más experimentados han sufrido en el Real Madrid. Demasiadas estrellas pueden terminar restando más de lo que suman, y con el tiempo, el técnico español necesitará depurar lo que no encaje en su idea de juego y rodearse de futbolistas que realmente puedan prosperar en su sistema.
Los aficionados ya han visto momentos de tensión entre Alonso y Vinicius Junior, pero el técnico también debe manejar figuras del calibre de Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham y Endrick. Tres de estos jugadores han sido incluso vinculados recientemente con posibles salidas, y quizá ese sea el tipo de reajuste que le permita al entrenador tomar un control más firme del vestuario y moldearlo a su medida.
La paciencia puede dar sus frutos
Arsenal es el ejemplo perfecto de un club que ha sido recompensado por su paciencia y su compromiso con un proyecto a largo plazo. El Real Madrid, por su parte, está lejos de atravesar una crisis deportiva —no pelea por evitar el descenso ni mucho menos—, aunque es cierto que, dada la calidad de su plantilla, competir en todas las competiciones es lo mínimo esperado. Aun así, juzgar el trabajo de un nuevo entrenador tras apenas unos meses es apresurado, especialmente cuando ese técnico hereda el cargo de Carlo Ancelotti, quien contó con cuatro años para moldear al equipo… y no siempre con resultados brillantes.
Si algo positivo pueden rescatar los aficionados del Madrid en este arranque de la temporada 2025-26, son las grandes victorias obtenidas más que los tropiezos. Los triunfos ante el Barcelona y la Juventus reflejan claramente el potencial del equipo y lo que puede llegar a ser. Quizá solo haga falta una dosis de paciencia antes de que el proyecto termine de consolidarse.
¿Tú qué opinas? ¿Debería el Madrid despedir a Alonso si pierde el electrizante duelo de Champions del miércoles por la noche? ¡Vota en la encuesta!
Should Real Madrid sack Xabi Alonso if they lose to Manchester City?
264 Votos