Callum Wilson asegura que el gol anulado al Arsenal debió contar y rompe su silencio sobre la polémica del VAR

Las repercusiones del derbi londinense del domingo persisten tras la anulación, en el descuento, de un gol de Wilson tras una larga revisión. El árbitro Chris Kavanagh validó el tanto, pero luego revisó el monitor y decidió que Pablo había obstaculizado a David Raya al sujetarle el brazo mientras el portero intentaba atrapar el balón.

Al comentar el incidente, Wilson cuestionó por qué se ignoran acciones similares: «Debió contar, primero porque marqué. Segundo, muchos equipos bloquean a los porteros en el área. Lo vimos en las jugadas a balón parado delArsenal y ocurre siempre». No es solo que ellos lo hagan, todo el mundo lo hace».