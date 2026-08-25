Álvarez ha sido tachado de «idiota» tras sus sonados intentos de forzar un traspaso del Atlético de Madrid al Barcelona este verano. El internacional argentino, que hizo público su deseo de unirse al conjunto catalán durante el Mundial, ha visto cómo su relación con el Atleti se ha deteriorado rápidamente.

El campeón del mundo con Francia Dugarry ha sido una de las voces más críticas con la estrategia del jugador de 26 años, al cuestionar tanto su profesionalidad como los consejos que recibe de sus representantes.

Dugarry dijo a RMC: "El jugador y su entorno son idiotas. ¿Cómo puedes declarar: 'Quiero irme del club'? ¿Es estúpido o qué? La mejor manera de irse no es hacer eso. Cállate, sé modesto, sé inteligente en tu comunicación. ¿No viste lo que pasó con Griezmann? ¿No conoces a tu directiva? ¿No conoces a tu afición? A un jugador que quiere irse se le debería permitir marcharse".