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«Cállate la boca»: Paul Scholes señala a Bruno Fernandes tras el sorpresón del Manchester United ante el Hull City
Scholes exige silencio a Fernandes
Scholes no se contuvo al reaccionar a la desastrosa actuación del Manchester United en la jornada inaugural, centrando especialmente su atención en los comentarios de Fernandes tras el partido. El capitán del Manchester United expresó su frustración después de la derrota por 2-0, al sugerir que el equipo estaba repitiendo los mismos errores que frenaron su progresión durante la campaña anterior.
Sin embargo, Scholes, hablando en el podcast 'The Good, The Bad and The Football', sostuvo que las propias actuaciones del capitán sobre el terreno de juego no le otorgaban autoridad para mostrarse tan tajante en los medios después de un resultado así.
Al referirse a las palabras del capitán, Scholes fue contundente en su respuesta a las quejas del centrocampista. "Me interesaría saber qué quiere decir (Fernandes) con eso", dijo Scholes. "¿Qué errores? ¿Estaban regalando goles a balón parado? Sobre todo cuando rindes como rindió él también, creo que probablemente lo mejor sea mantener la boca cerrada, porque él tampoco hizo su mejor partido, y hubo bastantes como él".
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Los estándares defensivos, bajo fuego
El legendario centrocampista no fue la única exestrella del United en mostrar su consternación por el actual estado de la disciplina y la conciencia táctica de la plantilla. Otra leyenda del club, Wayne Rooney ha lanzado un duro ataque contra el nivel defensivo del equipo tras su desastrosa derrota por 2-0 ante el Hull City.
Scholes se mostró especialmente desconcertado por las acciones de Harry Maguire en el primer gol de los Tigers. El veterano defensa pareció debatirse entre dos opciones y acabó obstaculizando involuntariamente a su propio compañero, Noussair Mazraoui, lo que permitió a Semi Ajayi enviar el balón al fondo de la red. «Creo que simplemente ha perdido la orientación o algo así, no lo sé», comentó Scholes. «No creo que esté mirando a los jugadores, está mirando al balón, ¿no?»
Preocupación por la preparación de la plantilla
Las críticas fueron más allá de los 90 minutos de fútbol y alcanzaron la preparación interna y la cultura del club. Cuando el copresentador Paddy McGuinness señaló que Luke Shaw había sugerido que el equipo podría haber preparado mejor el partido, Scholes reaccionó con visible incredulidad.
«Shaw siempre dice algo», comentó Scholes, claramente nada impresionado por la admisión pública del defensa. «Eso es una falta de respeto hacia tu cuerpo técnico, eso es una falta de respeto hacia tu entrenador. Si uno de tus jugadores dijera eso, joder, lo tendrías el lunes por la mañana, ¿no?, "¿Qué quieres decir con eso?"»
La frustración del legendario mediapunta pone de relieve una percibida falta de responsabilidad en la estructura actual, y sugiere que ese tipo de comentarios nunca se habrían tolerado durante la era de Sir Alex Ferguson.
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Fernandes reflexiona sobre fallos ya conocidos
A pesar del deseo de Scholes de que el capitán guardara silencio, Fernandes afirmó que el Manchester United está repitiendo los mismos errores que lastraron su anterior campaña, mientras la etapa permanente de Michael Carrick comenzaba de forma desastrosa.
La estrella portuguesa ofreció un análisis detallado de los problemas del equipo en su entrevista posterior al partido con TNT Sports. "Los mismos errores que cometimos la temporada pasada, en cada partido fuera de casa les damos demasiado el balón", dijo. "En los primeros 20 minutos, el portero fue el que más toques dio. Necesitábamos presionar más, ser más agresivos, y luego, de nuevo, tenemos que trabajar las jugadas a balón parado y no encajar este tipo de goles".
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