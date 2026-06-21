«¡Cállate, joder!»: Gary Lineker responde a la broma de Micah Richards, que lo llamó «traidor» al unirse el expresentador de «Match of the Day» al equipo de comentaristas de ITV para el Mundial de 2026

La larga colaboración entre Lineker y Richards dio un giro hilarante este fin de semana, cuando ambos se enzarzaron en una discusión por la aparición sorpresa de Lineker en ITV.

Tras 26 años como rostro deportivo de la BBC, su presencia en el estudio rival causó revuelo entre aficionados y excompañeros.

Richards, quien seguirá en el equipo de comentaristas de la BBC para el Mundial de 2026, aprovechó para burlarse de su copresentador en «The Rest is Football». La guasa alcanzó su cima en un segmento digital, donde Richards, en broma, intentó usurpar el papel de Lineker como presentador principal.



