+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Guler Arbeloa Real Madrid AlbaceteGetty
Thomas Hindle

Calificaciones de jugadores del Real Madrid vs Albacete: ¿Era Xabi Alonso el problema? Real Madrid cae con estrépito en la Copa del Rey y Álvaro Arbeloa debuta con pesadilla

Defensa lamentable, posesión estéril y golpe histórico: el Real Madrid cayó 3-2 ante el Albacete de Segunda en el debut de pesadilla de Álvaro Arbeloa.

Al Real Madrid le costó asentarse desde el inicio. Una alineación que mezcló canteranos con jugadores del primer equipo generó muy poco peligro. Federico Valverde probó suerte un par de veces desde fuera del área, mientras que un Vinícius muy activo, encarándose constantemente con su marcador, envió un disparo por encima del larguero.

Como se esperaba, el Albacete se replegó y apostó por el contragolpe, una estrategia que terminó dando frutos. El conjunto local mereció el gol que abrió el marcador cuando Javi Villar, tras un tiro de esquina, se elevó para rematar de cabeza y vencer a Andriy Lunin al minuto 42. Sin embargo, el Madrid logró empatar antes del descanso gracias a Franco Mastantuono, quien se anticipó a su defensor para empujar el balón a corta distancia tras una jugada a balón parado.

En la segunda mitad, el equipo de Álvaro Arbeloa asumió el control del partido. Vinícius continuó siendo la principal amenaza ofensiva y Arda Güler comenzó a tener mayor protagonismo en el mediocampo. Todo apuntaba a que el gol de la victoria caería del lado blanco, pero fue nuevamente el Albacete el que golpeó, aprovechando una defensa madridista caótica. Raúl Asencio no logró despejar, el balón quedó suelto en el área y Jefte Betancor reaccionó más rápido que nadie para marcar a menos de diez minutos del final.

Lo que siguió fue puro desorden. El Real Madrid igualó en el minuto 91 con un sólido cabezazo de Gonzalo García, pero el Albacete se llevó la victoria prácticamente en la última jugada, gracias a un magnífico disparo con efecto de Betancor. El último intento de los Blancos no prosperó, sellando una de las sorpresas más grandes en la historia reciente de la Copa del Rey y un debut amargo para Arbeloa.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Carlos Belmonte…

  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Portero y defensas

    Andriy Lunin (6/10):

    Hizo un par de paradas limpias y no pudo hacer nada con respecto a los goles.

    David Jimenez (7/10):

    Reaccionó lentamente en el segundo del equipo local, lo que empañó una actuación por lo demás ordenada. 

    Raul Asencio (4/10):

    Pobre en general. Mostró falta de compostura con el balón y no pudo despejar en los dos primeros goles.

    Dean Huijsen (6/10):

    Un poco mixto. Buen manejo del balón e involucrado en el gol de Mastantuono, aunque cometió uno o dos errores. 

    Fran Garcia (7/10):

    Muy rápido y apoyó bien el ataque. Desafortunado al ser sustituido. 

    • Anuncios
  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Mediocampistas

    Jorge Cestero (6/10):

    Movió bien el balón pero quedó expuesto en la transición. 

    Federico Valverde (5/10):

    Lejos de su mejor versión. Errático en ocasiones y recurrió a intentar golpear desde lejos. 

    Arda Guler (6/10):

    Jugó el centro que llevó al primer gol del Madrid, asistió el segundo y controló el ritmo en la segunda mitad.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Delanteros

    Franco Mastantuono (6/10):

    Marcó un gol, pero ofreció poco más en el ataque. 

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Fue prácticamente una figura periférica hasta que realizó un hermoso cabezazo para igualar en el minuto 91. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Corrió incansablemente contra su marcador y creó sus oportunidades. Disparó desviado una o dos veces. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y entrenador

    David Alaba (6/10):

    Un desempeño decente en la defensa. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Ofreció dinamismo en el mediocampo, pero no la calidad ofensiva necesaria.

    Dani Carvajal (4/10):

    Le faltó agudeza. No pudo seguir a su marcador en el gol de la victoria.

    Cesar Palacios (N/A):

    Sin tiempo para tener un impacto. 

    Pepe Sanchez (N/A):

    Sin tiempo para tener un impacto. 

    Alvaro Arbeloa (3/10):

    Qué pésimo comienzo. Madrid fue deficiente en ataque y carente en defensa, y merecieron completamente perder. ¿Realmente era Alonso el problema?

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Levante crest
Levante
LEV
0