LiverpoolGetty/GOAL

Calificaciones de los jugadores de Liverpool contra PSV: El desastre de Virgil van Dijk condena a los Reds a otra derrota en una sorpresa de la Champions League

Liverpool fue condenado a otra derrota dañina y terrible cuando el equipo de Arne Slot fue aplastado 4-1 por el PSV en un espectáculo de terror de la Champions League en Anfield. La defensa desastrosa de los Reds fue expuesta una y otra vez, con el capitán Virgil van Dijk concediendo un penalti temprano, mientras que Ibrahima Konate fue culpable del tercer gol, lo que llevó la temporada de los Reds a otro deprimente punto bajo.

El equipo de Slot tuvo el peor comienzo posible con solo seis minutos en el reloj después de que Van Dijk levantara innecesariamente su brazo por encima de su cabeza, el árbitro Alejandro Hernández señaló correctamente al punto de penalti y el ex lateral del Tottenham, Ivan Perisic, envió a Giorgi Mamardashvili por el camino equivocado para dar a los visitantes la ventaja. Pero hubo un gran alivio solo 10 minutos después, cuando el portero del PSV, Matej Kovar, salvó un tiro feroz de Cody Gakpo, pero solo logró palmear el balón hacia el camino de Dominik Szoboszlai para disparar desde 12 yardas.

Anfield estuvo brevemente ruidoso mientras el equipo de Slot montaba ola tras ola de ataques en la primera mitad, jugando con una confianza y estilo que han estado muy ausentes en grandes partes de la temporada doméstica, con Gakpo, Mohamed Salah y Hugo Ekitike viendo disparos salvados por Kovar.

Pero la multitud local fue silenciada 10 minutos en la segunda mitad después de un pase perfecto entre líneas de Mauro Junior que encontró a Guus Til corriendo por el medio del área de Liverpool para disparar más allá de Mamardashvili. Y hubo más castigo después de un error chocante de Konate, quien permitió que un balón elevado rebotara bajo sus pies, y el suplente del PSV, Couhaib Driouech, disparó a casa después de un disparo inicial que había rebotado en el poste.

Driouech completó la goleada en el tiempo añadido mientras los abucheos resonaban en Anfield tras otra actuación deplorable que los deja en el 13º lugar de la tabla de fase de liga con tres juegos por jugar.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde Anfield...

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Portero y Defensa

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Regresó a ser titular tras la lesión de Alisson, pero desearía haber permanecido en el banco después de quedar terriblemente expuesto una y otra vez por su defensa. No tuvo culpa en ninguno de los cuatro goles de PSV. 

    Curtis Jones (4/10):

    Se le pidió cubrir como lateral y estuvo ocupado toda la noche por el industrioso ataque del PSV. Uno de los pocos jugadores en la línea defensiva que no cometió un error garrafal.

    Ibrahima Konaté (3/10):

    Varios interrogantes sobre su lugar en el equipo, y tuvo una buena oportunidad de anotar con un cabezazo desde un córner salvado en la segunda mitad. Pero fue su error básico, permitiendo que el balón pasara bajo sus pies, lo que permitió al PSV marcar su tercer gol. Fue reemplazado a 10 minutos del final.

    Virgil van Dijk (3/10):

    Tarde desastrosa para el capitán del Liverpool después de conceder un penalti innecesario y recibir una tarjeta amarilla por una entrada imprudente unos minutos después. Vio un cabezazo estrellarse contra el travesaño a la media hora de juego, pero fue una noche pobre para él. 

    Milos Kerkez (4/10):

    Durante la primera hora disfrutó de una de sus mejores noches, controlando los numerosos ataques del PSV por la banda izquierda del Liverpool, y estuvo muy ocupado enfrentándose a Man. Se sentirá decepcionado por no haber igualado la carrera de Til en el segundo gol del PSV.

  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2025-26Getty Images

    Mediocampo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Jugó demasiado en su propia mitad. Mostró frustración cuando logró llegar al área de PSV después de que se desestimaran un par de apelaciones de penalti. 

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Corrió mucho, pero no tuvo suficiente producto final. Otro jugador de Liverpool que necesitará hacer una introspección después de un rendimiento plano.  

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Le pidieron que se moviera al centro del campo por orden del entrenador Slot y la decisión dio sus frutos cuando su carrera inició la jugada para su gol de empate. Corrió sin parar todo el partido, estuvo en el momento crucial para romper el juego y también fue peligroso alrededor del área del oponente. 

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (4/10):

    Una sombra de su antiguo yo una vez más. Sobreviviendo con migajas y un pasajero virtual durante demasiado tiempo del juego.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Recibió la oportunidad frente a Isak y fue una amenaza constante para el PSV, pero no logró aprovechar ninguna de las oportunidades que se le presentaron. Escenas preocupantes después de que señalara al banquillo que estaba lesionado y se retirara cojeando después de 60 minutos. 

    Cody Gakpo (5/10):

    Enfrentándose a su club de la infancia, el holandés estuvo lleno de energía y creó una serie de oportunidades para los Reds, pero finalmente se sentirá frustrado por su actuación.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Alexander Isak (4/10):

    Slot dijo antes del partido que Isak fue descansado debido a la cantidad de minutos que ha jugado, pero se le dio su oportunidad en la hora siguiente a la lesión de Ekitike. Apenas tuvo contacto

    Federico Chiesa (4/10):

    Entró para reemplazar a Konate con 15 minutos por jugar, pero tuvo poco impacto, creando poco con su puñado de toques. 

    Arne Slot (3/10):

    La Liga de Campeones había sido un santuario relativo entre el caos de la campaña de la Premier League, pero las mismas deficiencias surgieron aquí y no tuvo respuesta. El problema número uno es la defensa; es un desastre, debe arreglarlo. 

