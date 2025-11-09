+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Thomas Hindle

Calificaciones de jugadores del Inter Miami vs Nashville: Lionel Messi brilla y Tadeo Allende guía a las Garzas a las semifinales de la Conferencia Este

Messi anotó dos goles y dio una asistencia, Allende marcó un doblete y las Garzas vencieron 4-0 a Nashville para avanzar a semifinales.

Inter Miami solo necesitó un instante al inicio del partido. Messi lo proporcionó. La pelota le llegó al argentino a unos 40 metros del arco, y él se encargó del resto. Dejando atrás a tres defensores, definió cruzado ante el portero para darle a las Garzas una temprana ventaja de 1-0. Poco antes del descanso, llegaron al segundo gol. El joven delantero Mateo Silvetti recibió un pase filtrado de Jordi Alba y lo devolvió a Messi, quien solo tuvo que empujarla a la red vacía.

En la segunda mitad, Nashville mostró más intención ofensiva, pero quedó expuesto a los contragolpes. Un error les costó caro. Tras un momento de desconcentración, Messi y Alba combinaron perfectamente: el lateral encontró a Tadeo Allende completamente libre, que definió con facilidad. El cuarto gol de Miami fue sencillamente sublime: Messi recogió el balón en el mediocampo, eludió a su marcador y filtró un pase perfecto a Allende, quien anotó su segundo tanto del día con una delicada vaselina.

Por lo demás, fue un trámite para Las Garzas, que se mostraron sólidas frente a un ataque tibio de Nashville. El siguiente rival será el FC Cincinnati, que seguramente presentará un desafío mayor en un enfrentamiento de eliminación directa dentro de dos semanas. Por ahora, sin embargo, el equipo parece estar encontrando su ritmo.

GOAL califica a los jugadores del Inter Miami desde el Chase Stadium...

  • Rocco Rios NovoGetty

    Portero y defensas

    Rocco Rios Novo (7/10):

    Apenas tuvo que hacer una parada, pero fue sólido cuando se le necesitó. 

    Ian Fray (7/10):

    Un desempeño sólido como lateral derecho. Hizo bien su trabajo defensivo y también puso algunos buenos centros. Encontrando forma en el momento justo.

    Maxi Falcon (4/10):

    Un cúmulo de errores en la defensa. Falló en los tackles, perdió el balón e hizo prácticamente todo mal, pero se salió con la suya.

    Noah Allen (7/10):

    El más sólido de los dos centrales, manejó bien a Sam Surridge. 

    Jordi Alba (8/10):

    Jugó un pase magnífico en la jugada previa al segundo de Miami. Asistió el tercero. Una típica y encantadora actuación ofensiva. 

  • Tadeo Allende Inter Miami Getty

    Mediocampistas

    Sergio Busquets (6/10):

    Un poco errático en la base del mediocampo. Perdió el balón algunas veces, pero también realizó intervenciones clave y se conectó bien con Messi. 

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Un rendimiento sólido en ambas direcciones. Jugó un pase crucial en la preparación del tercer gol.  

    Baltasar Rodriguez (6/10):

    No estuvo en su mejor forma, pero aún así hizo un buen trabajo. Es probable que siga siendo titular en el futuro. 

    Tadeo Allende (8/10):

    Anotó un doblete y ofreció mucho trabajo sin balón. Uno de sus mejores partidos del año. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    Delanteros

    Lionel Messi (9/10):

    Marcó un gol absurdo, como de costumbre. Añadió un segundo gol, así como una asistencia ridícula. Dominante en todo momento. 

    Mateo Silvetti (8/10):

    Demostró gran compostura al asistir el segundo de Messi. Mereció un gol propio.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    Suplentes y entrenador

    Telasco Segovia (7/10):

    Ofreció un poco más de intención ofensiva, lo que ayudó a abrir el juego cuando Miami estaba bajo presión. 

    Yannick Bright (7/10):

    Rompió el juego eficazmente en la base del mediocampo. 

    Tomas Aviles (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer un impacto. 

    Javier Mascherano (7/10):

    Mantuvo más o menos el mismo sistema, salvo por reemplazar a Luis Suárez con Mateo Silvetti. No fue genialidad táctica, pero su equipo ganó convincentemente. Una buena noche. 

