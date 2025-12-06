+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra Vancouver Whitecaps: Lionel Messi asiste a Rodrigo De Paul en el gol de la victoria para añadir su primera MLS Cup a su legendaria carrera

Lionel Messi entregó un momento de magia para asegurar a Inter Miami su primer título de la Copa MLS, poniendo fin a una espera de dos años y medio para levantar el mayor premio de la liga.

FORT LAUDERDALE, Fla. - Andres Cubas aprendió lo que los oponentes de Lionel Messi han estado atormentados por más de dos décadas. Solo se necesita un momento para que el legendario argentino efectivamente ponga fin a un partido. 

Messi capitalizó en un pase erróneo del estrella mediocampista defensivo de los Vancouver Whitecaps y en un abrir y cerrar de ojos, entregó un increíble pase asesino perfectamente calculado a un Rodrigo De Paul que se lanzaba hacia adelante, quien convirtió con facilidad frente a una animada sección de seguidores en el Chase Stadium para adelantar a Miami 2-1. Con Vancouver negándole espacio a Messi, las oportunidades de gol típicas para el delantero no estaban sobre la mesa. Pero no importó; una y otra vez, el ganador de ocho Balones de Oro los castigó con su pase, ayudando a asegurar el primer título del Inter Miami con una victoria de 3-1. 

Messi no tardó mucho en hacer sentir su impacto. Dentro de los primeros 10 minutos, se abrió paso entre dos defensores de Vancouver para encontrar a Tadeo Allende en espacio. El delantero luego cuadró un balón en el área de penalti, que Edier Ocampo desafortunadamente convirtió en un gol en propia puerta para los Herons en su inicio. Sin embargo, Vancouver hizo las cosas interesantes en la segunda mitad. El Inter Miami no tuvo respuestas para Emmanuel Sabbi en la banda y el internacional canadiense Ali Ahmed aprovechó un error del portero Rocco Rios-Novo para igualar en el minuto 60. A partir de ese momento, parecía que Thomas Muller y compañía tendrían el mayor ímpetu en el partido. El equipo de Jesper Sorensen dominó en gran medida la posesión contra el equipo local, con un 65 por ciento del balón. Sin embargo, solo 10 minutos después, Messi entregó el momento definitorio del juego. 

Pero el Inter Miami aún no había terminado. Allende, quien ingresó al juego empatado en el récord de goles en la postemporada con ocho, lo rompería para asegurar la victoria del equipo de Javier Mascherano en tiempo extra. Y, por supuesto, fue Messi quien nuevamente entregó la asistencia. El partido también sirvió como un final apropiado para las carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retirarán después de esta temporada.

GOAL califica a los jugadores del Inter Miami desde el Chase Stadium....

    Portero y defensa

    Rocco Rios-Novo (5/10):

    Brillante en la primera mitad, doloroso en la segunda. Novo realizó algunas paradas críticas a quemarropa en los primeros 45 minutos mientras Vancouver buscaba el gol, pero dejó escapar la oportunidad de Ali Ahmed al pasarla por entre los dedos en una ocasión que debía haber salvado. 

    Ian Fray (8/10):

    Lejos, el mejor defensor de Inter Miami en el día, con contribuciones defensivas destacadas. Mantuvo en su mayoría a Ahmed y Muller a raya en ocasiones, pero lamentará su posición en el gol que Miami concedió. 

    Noah Allen (6/10):

    Una actuación mayormente silenciosa para el usualmente efectivo defensor de los Herons. Sin embargo, hizo algunos despejes clave, especialmente con Vancouver teniendo la mayor parte de la posesión. 

    Sergio Busquets (5/10):

    Aparte de un brillante movimiento de retroceso en la primera mitad, fue más una responsabilidad jugando como central de lo que fue un activo. También tuvo problemas para ser su mejor versión en cuanto a lo que mejor hace, conectando con un bajo 78 por ciento para sus estándares. 

    Maximiliano Falcon (6/10):

    Errático, pero de alguna manera efectivo al mismo tiempo. Falcon canalizó su David Luiz interior, a veces imprudente con su posicionamiento, pero también ganando el balón en momentos clave en una cancha donde Miami luchaba por retener la posesión. 

    Jordi Alba (4/10):

    Fue atormentado varias veces por Emmanuel Sabbi, con el español incapaz de mantenerse al frente del veloz extremo estadounidense. Con Alba teniendo que jugar constantemente a la defensiva, probablemente fue un factor en su ineficacia en el otro extremo del campo. Fue anormalmente inexacto con sus pases, conectando solo el 78 por ciento de sus intentos y no creó una sola oportunidad. No fue un juego memorable para, posiblemente, el mejor lateral izquierdo atacante en la historia del fútbol. 

    Mediocampo

     Baltasar Rodríguez (4/10):

    Ineficaz. Corrió 57 minutos de cardio antes de ser retirado. 

    Rodrigo De Paul(8/10):

    Seamos justos, la alta calificación es en gran parte un premio de participación aquí, pero el destacado mediocampista argentino no falló cuando Messi le entregó un pase magistral. Por lo demás, para los altos estándares de De Paul, Vancouver en gran medida limitó su efectividad. El gol lo cambió todo. 

    Mateo Silvetti (5/10):

    No ofreció mucho, pero fue mantenido en el campo principalmente por ser uno de los jugadores más rápidos de Miami. Fue sustituido en el minuto 78 por Yannick Bright ya que Mascherano quería preservar la ventaja de 2-1. 

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):

    Este fue el espectáculo de Messi, a pesar de no tener muchas oportunidades. Jugó un partido sereno y dejó su huella de manera magistral siendo un facilitador. Jugó un papel en los tres goles de Miami, asistiendo los dos últimos. Miami no gana este partido sin la actuación de Messi el sábado. Fue así de bueno. 

    Tadeo Allende (9/10):

    El dueño del récord de goles en postemporada de la MLS con nueve goles, sigue siendo una pieza subestimada para los Herons. Será interesante ver si el equipo es capaz de mantener al cedido del Celta para la próxima temporada. 

  • Suplentes y Entrenador

    Telasco Segovia (6/10):

    Fue más fuerte que Rodríguez, pero eso no dice mucho. Proporcionó una inyección de ritmo y espaciado. 

    Yannick Bright (6/10):

    Entró para mantener la ventaja intacta y cumplió con su tarea. 

    Marcelo Weigandt(NA):

    Entró para relevar a Fray. Jugó un minuto. 

    Javier Mascherano (8/10):

    Realmente se destacó en esta postemporada y demostró que es un joven entrenador en ascenso. A diferencia de lo que ocurrió al principio de la temporada, no tuvo miedo de hacer ajustes cuando era necesario. Estuvo bajo una presión increíble esta temporada y cumplió más que con las altísimas expectativas. Esto podría ser el inicio de una larga y potencialmente exitosa carrera de entrenador para el exjugador del Barcelona.