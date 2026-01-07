+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Calificaciones de jugadores del Chelsea vs Fulham: Marc Cucurella se equivoca y deja a los Blues con 10 hombres mientras Liam Rosenior observa la derrota

Chelsea cayó 2-1 ante Fulham tras la roja de Cucurella. Con 10 hombres, los Blues no pudieron frente al debut del técnico Rosenior.

Chelsea estuvo cerca de abrir el marcador a la mitad de la primera parte, cuando un córner de Enzo Fernández pasó por encima de Bernd Leno y Andrey Santos remató de hombro al travesaño desde muy cerca, mientras varios jugadores del Fulham bloqueaban el rebote de Moisés Caicedo sobre la línea.

Poco después, el partido se encendió. Un saque largo de Leno, mientras los Blues se reorganizaban tras otro córner, encontró a Harry Wilson escapando, con Cucurella en persecución. El español derribó al atacante como último hombre y recibió tarjeta roja —la séptima para Chelsea en la temporada— dejando al equipo con diez jugadores durante casi tres cuartos del partido.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Fulham creyó haber tomado la delantera. Un pase de Jorge Cuenca a Raúl Jiménez llegó a Wilson, que remató al poste cercano de Robert Sánchez. Sin embargo, Jiménez estaba en fuera de juego y el gol fue anulado.

Tras el descanso, Fulham se adelantó. Un centro largo de Sander Berge encontró a Jiménez, que ganó la posición a Trevoh Chalobah y cabeceó para poner a su equipo por delante.

Chelsea tuvo una oportunidad clara, pero se esfumó. Un ingenioso amague de Cole Palmer permitió a Liam Delap superar la última línea, pero su intento de vaselina fue detenido por Leno, y el balón despejado desde la línea. Sin embargo, Delap se reivindicó poco después desde un córner: Antonee Robinson cabeceó el centro de Pedro Neto contra su propio poste, y el delantero inglés reaccionó rápido para convertir el rebote desde corta distancia.

Fulham siguió presionando para asegurar la victoria. Sánchez rechazó varios intentos de Jiménez, pero Wilson aprovechó un balón suelto tras un centro de Emile Smith Rowe para marcar su gol y sellar la victoria.

Chelsea no logró encontrar el empate y ahora pierde terreno en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones. Fulham empata en puntos, mientras Brentford, su vecino del oeste de Londres, ahora se encuentra dos puntos por delante de ambos.

GOAL califica a los jugadores del Chelsea desde Craven Cottage.

    Portero y defensas

    Robert Sanchez (6/10):

    Hizo algunas paradas decentes para intentar mantener a Chelsea en el juego, pero fue enormemente traicionado por los jugadores frente a él.

    Malo Gusto (6/10):

    Logró mantener en silencio el lado izquierdo normalmente dinámico del Fulham en su mayoría. Su influencia en ataque disminuyó cuando Chelsea perdió un jugador. Salió para dar paso a Acheampong.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    En realidad organizó bastante bien la línea defensiva hasta que fue superado en el aire por Jiménez para el gol de apertura.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Abucheado durante todo su regreso a Craven Cottage, aunque fue posiblemente el defensor más compuesto del Chelsea. Dicho esto, fue uno de los tres jugadores amonestados por protestar tras la tarjeta roja de Cucurella.

    Marc Cucurella (1/10):

    Una acción defensiva absolutamente insensata que cambió por completo el panorama de la noche. Todo lo que Cucurella tenía que hacer era presionar a Wilson y obligar al atacante a usar su pie derecho más débil, pero en su lugar extendió el brazo durante un buen rato y merecidamente fue expulsado.

    Mediocampistas

    Moises Caicedo (5/10):

    Perdió la cabeza al intentar jugar juegos mentales con sus rivales. Estaba demasiado enfocado en tratar de convertir el juego en una pelea en lugar de hacer su trabajo.

    Andrey Santos (5/10):

    Debería haber convertido la primera oportunidad del juego cuando el córner de Fernández golpeó su hombro, incluso si sabía poco sobre lo que estaba sucediendo. Fue sacrificado después de la tarjeta roja de Cucurella para dar entrada a otro defensor en Hato.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Ofreció muy, muy poco en la batalla del mediocampo antes de ser reemplazado por el capitán James para los últimos 25 minutos. El segundo jugador amonestado por disentir una vez que Cucurella fue expulsado.

    Delanteros

    Cole Palmer (6/10):

    Todavía está recuperando la forma después de una lesión. Se mostró mucho más animado en la segunda mitad, especialmente en transición. Completó la trilogía de amarillas por protestar la expulsión de Cucurella. Sustituido por Pedro.

    Liam Delap (8/10):

    Tuvo la difícil tarea de tratar de mantener la posesión para un equipo jugando con un hombre menos. Pudo haber pensado que su oportunidad de ser el héroe se había ido cuando Leno detuvo su primer tiro en la segunda mitad desde dentro del área, pero no dejó caer su cabeza y fue recompensado por sus esfuerzos con un gol para llevar a los Blues al empate.

    Pedro Neto (5/10):

    Fue su córner mal ejecutado lo que llevó al empate de Delap. Por lo demás, tuvo una noche frustrante tratando y fallando en penetrar la defensa del Fulham.

    Suplentes y entrenador

    Jorrel Hato (6/10):

    Entró por Santos como lateral izquierdo después de que Cucurella fuera expulsado. Posiblemente una de sus mejores actuaciones desde su cambio de verano desde el Ajax.

    Reece James (6/10):

    Aportó la madurez y compostura necesarias en lugar de Fernandez.

    Josh Acheampong (5/10):

    Entró por Gusto justo cuando Fulham aumentó la intensidad.

    Joao Pedro (5/10):

    Reemplazó a Palmer pero le costó entrar en el juego.

    Calum McFarlane (6/10):

    No había mucho que el entrenador interino pudiera hacer en su último partido en el banquillo. Cucurella le costó el partido al Chelsea, aunque aún así jugaron admirablemente con un hombre menos.

