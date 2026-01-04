Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Manchester City: ¡Enzo Fernández al rescate! Chelsea sobrevive sin técnico con empate agónico

En el primer partido del Chelsea tras el despido de Maresca, los visitantes arrancaron con cautela y apenas lograron incomodar al Manchester City durante la primera mitad. Erling Haaland estuvo cerca de abrir el marcador en dos ocasiones para los locales: primero con un remate desviado que Filip Jørgensen resolvió con solvencia y luego con un disparo con efecto que se estrelló en el poste. Tras insistir y someter a los Blues, el City encontró premio tres minutos antes del descanso, cuando Reijnders castigó la pasividad rival con un magnífico remate al primer palo de Jørgensen.

El Chelsea salió con mayor intensidad tras el descanso y estuvo a punto de igualar el marcador por medio de Pedro Neto, cuyo disparo se marchó por encima del travesaño después de una gran acción de Enzo Fernández. Con el paso de los minutos, los Blues fueron creciendo en el partido, aunque sin exigir en exceso a Gianluigi Donnarumma. Todo cambió en el minuto 94, cuando Fernández apareció para marcar el merecido empate y silenciar al Etihad.

Con la llegada prevista de Liam Rosenior, procedente del Estrasburgo, para dirigir el duelo del miércoles ante el Fulham, el técnico de 41 años confía en construir a partir de este resultado entre semana.

GOAL califica a los jugadores del Chelsea desde el Etihad Stadium…