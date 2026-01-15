Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Racing: Lamine Yamal termina el trabajo y sella la victoria en la Copa del Rey

Tras un retraso de 15 minutos por “razones de seguridad”, los líderes de La Liga 2 recibieron al equipo número 1 de la máxima categoría española. Joan García tuvo que estar atento para despejar un centro de Aldasoro por encima del larguero, mientras que Arana remató de cabeza por encima estando en buena posición. En el otro extremo, Rashford fue bloqueado por el portero Jokin Ezkieta. A pesar de dominar la posesión, el Barcelona no logró generar ninguna ocasión clara durante la primera mitad.

La segunda mitad comenzó con más intensidad por parte de los visitantes: Lamine Yamal estrelló un disparo junto al poste, y Ezkieta respondió con una gran parada a un potente remate de Rashford. Finalmente, en el minuto 66, la resistencia de Racing llegó a su fin cuando Torres superó al portero y anotó tras un preciso pase de Fermin López. Diez minutos después, los aficionados locales celebraron un gol de Manex Lozano que parecía igualar el marcador, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del suplente.

Ezkieta mantuvo viva la esperanza de Racing con una doble parada espectacular ante López y Lewandowski, antes de que Lozano viera nuevamente un gol anulado por posición adelantada. A pesar de los intentos finales y una parada crucial de García justo antes del pitido final, el Barcelona avanzó a la siguiente ronda, sellando la victoria con un gol sencillo de Yamal, dejando a un Madrid sin Xabi Alonso eliminado.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde los Campos de Sport de El Sardinero.