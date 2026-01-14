Calificaciones de jugadores del Arsenal vs Chelsea: Viktor Gyökeres responde en la cancha y Martín Zubimendi domina en triunfo del Arsenal en la Carabao Cup

El Arsenal fue el equipo dominante durante gran parte del encuentro y, cuando Gyökeres marcó a corta distancia poco después del inicio del segundo tiempo para ampliar la ventaja tras el gol inicial de Ben White, todo indicaba que los Gunners se encaminaban hacia un triunfo cómodo.

Sin embargo, un tanto inesperado de Alejandro Garnacho recortó distancias y devolvió al Chelsea al partido. Más tarde, Martin Zubimendi firmó un gran gol para restablecer la ventaja de dos tantos del Arsenal, pero el atacante argentino volvió a aparecer para marcar nuevamente y mantener con vida a los Blues de cara al duelo de vuelta. El resultado dejó a los hombres de Mikel Arteta con la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de sentenciar la eliminatoria en el primer partido.

GOAL califica a los jugadores del Arsenal en Stamford Bridge…