Alexia Putellas Aitana BonmatiGetty
Gill Clark

Calificaciones de jugadoras de EA Sports FC 26: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí mantienen dominio mientras Alessia Russo se acerca al primer puesto

Aitana Bonmatí y Alexia Putellas lideran las calificaciones de EA Sports FC 26 mientras Alessia Russo se acerca al primer puesto.

  • Se revelaron las calificaciones de jugadores de EA Sports FC 26
  • Las estrellas del Barcelona dominan la cima
  • Russo se quedó cerca del primer puesto

  • EA Sports FC 26 Top womenEA Sports

    AITANA Y ALEXIA A LA CABEZA

    Las superestrellas del Barcelona, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, hacen historia en EA Sports FC 26 al compartir por primera vez el primer puesto femenino con una calificación general de 91. Su continua brillantez las sitúa por delante de otra estrella del Barcelona, Caroline Graham Hansen, mientras que Alessia Russo debe conformarse con el cuarto lugar y una puntuación de 89, a pesar de una temporada destacada con el Arsenal y las Leonas.

  • CALIFICACIONES PRINCIPALES EN EA SPORTS FC 26

    PuestoJugadorPosición Valoración
    1Alexia Putellas MC91
    2Aitana BonmatiMC91
    3Caroline Graham HansenED90
    4Alessia RussoDC89
    5Mariona CaldenteyMC89
    6Patri GuijarroMCD89
    7Khadija ShawDC89
    8Mapi LeónDFC89
    9Marie-Antoinette KatotoDC89
    10Kadidiatou DianiED88
  • BARCELONA DOMINA EL TOP 10

    El poderoso equipo femenino del Barcelona, como era de esperar, domina el top 10, mientras que el mayor ascenso corresponde a Khadija Shaw del Manchester City. La capitana de Jamaica ha recibido una mejora significativa (+3) en esta edición, consolidándose como la séptima jugadora mejor clasificada del juego.

  • EA Sports FC 26 WomenEA Sports

    FECHA DE LANZAMIENTO DE EA FC 26

    EA Sports FC 26 estará disponible oficialmente para jugar en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025.

