Calificaciones de jugadoras de EA Sports FC 26: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí mantienen dominio mientras Alessia Russo se acerca al primer puesto

Las superestrellas del Barcelona, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, hacen historia en EA Sports FC 26 al compartir por primera vez el primer puesto femenino con una calificación general de 91. Su continua brillantez las sitúa por delante de otra estrella del Barcelona, Caroline Graham Hansen, mientras que Alessia Russo debe conformarse con el cuarto lugar y una puntuación de 89, a pesar de una temporada destacada con el Arsenal y las Leonas.