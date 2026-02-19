Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Jess Park Man Utd Atletico Madrid gfxGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones del Manchester United femenino contra el Atlético de Madrid: ¡Jess Park está en racha! La estrella de las Lionesses vuelve a brillar mientras las Red Devils sellan su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

El Manchester United se enfrentará al Bayern de Múnich el próximo mes en los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, tras los goles de Julia Zigiotti Olme y Jess Park que completaron la faena contra el Atlético de Madrid el jueves, asegurando una victoria por 2-0 en la noche y una victoria global por 5-0. Las Red Devils fueron muy precisas en los dos partidos y no bajaron el ritmo a pesar de la gran victoria en España, ofreciendo a sus aficionados locales un espectáculo para el recuerdo.

Sin embargo, fue el Atlético el que comenzó mejor el partido en Inglaterra, con Synne Jensen causando verdaderos problemas al United. Obligó a Phallon Tullis-Joyce a realizar una gran parada al principio del partido y el córner resultante debería haber acabado con un remate de cabeza de Lauren para reducir la diferencia, pero su disparo se fue por encima del larguero. Sin embargo, las locales respondieron bien y, tras buenas oportunidades de Lea Schuller, Lisa Naalsund y Melvine Malard, finalmente se rompió el empate.

Naalsund fue la creadora, lanzándose por la izquierda y recortando el balón hacia atrás desde Zigiotti, que remató brillantemente para sorprender a la portera visitante, Lola Gallardo. A partir de ahí, el United tomó el control del partido y, tras una inteligente jugada de Hinata Miyazawa que fue bien atajada, Park deleitó a la afición local con un maravilloso disparo desde lejos que se coló por la escuadra, enviando a su equipo al descanso con una ventaja de 2-0.

Fue una sorpresa que el United no ampliara el marcador. Park estrelló un balón en el poste, la suplente Ellen Wangerheim obligó a Gallardo a realizar una buena parada y la debutante adolescente Jessica Anderson estuvo especialmente activa cuando entró en los últimos compases, obligando a la internacional española a realizar otra buena parada. Pero el trabajo ya estaba hecho, y las Red Devils se clasificaron para los cuartos de final de la UWCL por primera vez en su historia, donde se enfrentarán al Bayern de Múnich, campeón de Alemania.

GOAL puntúa a las jugadoras del Man Utd en el Leigh Sports Village...

  • Manchester United Women v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (7/10):

    Realizó algunas buenas paradas para garantizar que el Atlético no pudiera remontar el partido, a pesar de haber comenzado bien la segunda parte.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    Una actuación muy sólida, que incluyó un gran bloqueo en la primera parte, antes de que el United se alejara en el marcador.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Otra actuación sólida de la capitana del United. Apareció regularmente con algunas intervenciones defensivas importantes y estuvo bien con el balón, aunque no dictó el juego tanto como de costumbre.

    Millie Turner (7/10):

    Un poco imprecisa en la posesión en algunos momentos, pero fue un baluarte en defensa y dominó sus duelos.

    Dominique Janssen (7/10):

    Comenzó como lateral izquierdo y se adaptó al lateral derecho sin problemas en la segunda parte, con una actuación sólida en todos los aspectos.

    • Anuncios
  • Manchester United Women v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Una actuación llena de acción durante 45 minutos en la que cubrió mucho terreno, hizo un gran trabajo con y sin el balón y marcó un gol.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Desempeñó discretamente su labor en el centro del campo, cubriendo mucho terreno y permitiendo que otras jugadoras brillaran en ataque. Estuvo a punto de marcar un gol, pero Gallardo lo impidió con una buena parada.

    Lisa Naalsund (8/10):

    Una actuación realmente impresionante en la que aportó mucha energía, fue positiva en su juego y mostró un buen resultado final.

  • Manchester United Women v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Jess Park (8/10):

    Continuó con su buen estado de forma con otro partido brillante, cuyo momento culminante fue su impresionante gol que puso el 2-0 en el marcador.

    Lea Schuller (6/10):

    No siempre le salieron bien las cosas, pero mostró algunos buenos toques y podría haber marcado un gol si no hubiera sido por una buena parada.

    Melvine Malard (6/10):

    Un partido discreto para lo que nos tiene acostumbrados, aunque siguió creando problemas, trabajó duro y pudo haber marcado.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Sustitutos y entrenador

    Simi Awujo (7/10):

    Muy animada tras salir en el descanso. Presionó bien, luchó duro en los duelos y fue positiva con el balón.

    Ellen Wangerheim (7/10):

    Jugó como delantera centro, pero mostró un buen movimiento para conectar con las demás y aprovechar los espacios en diversas zonas. Otra jugadora que tuvo una buena oportunidad de gol, pero que fue frustrada por una buena parada.

    Gabby George (6/10):

    Se integró bien en el lateral izquierdo durante los últimos 25 minutos, sin cometer apenas errores, y el United terminó el partido con comodidad.

    Jessica Anderson (N/A):

    Debutó con el primer equipo del United en los últimos compases del partido.

    Marc Skinner (7/10):

    Sus opciones se vieron limitadas por las numerosas bajas que mermaron su plantilla, pero supo aprovechar bien el banquillo en medio de esas dificultades y se aseguró de que su equipo cumpliera con su cometido.

FA Cup
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
0