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Mark Doyle

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Calificaciones del Liverpool vs. PSG: Arne Slot vuelve a fallar. Su apuesta por Alexander Isak no funciona y la lesión de Hugo Ekitike agrava la eliminación de los Reds de la Liga de Campeones

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Liverpool
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Premier League
FEATURES
A. Slot
A. Isak
H. Ekitike
J. Frimpong

Las esperanzas del Liverpool de salvar una temporada desastrosa se esfumaron el martes en Anfield, cuando un doblete de Ousmane Dembélé dio al París Saint-Germain una victoria por 2-0, clasificando al equipo de Luis Enrique para las semifinales de la Liga de Campeones con un global de 4-0. Al igual que en la ida, Arne Slot erró con su once: dio a Alexander Isak, recién recuperado de una fractura, su primera titularidad.

El sueco pasó desapercibido en los 45 minutos que jugó. Peor aún, el Liverpool perdió a Hugo Ekitike por lesión en una primera parte tensa, donde el PSG dominó la posesión, aunque Marquinhos salvó sobre la línea un gol de Van Dijk.

Mejoraron tras el descanso, aunque nunca encontraron la portería rival pese a la entrada de Ngumoha. Dembélé sentenció con un gran remate desde la frontal y cerró la eliminatoria con un segundo tanto en el final.

GOAL valora a todos los jugadores del Liverpool tras quedar eliminados por el PSG por segunda temporada consecutiva, esta vez de forma más contundente y dolorosa.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Atento, evitó un remate de Warren Zaire-Emery y luego realizó una parada con el puño ante un tiro de Dembélé. Sin embargo, el ’10’ del PSG lo superó con facilidad en dos ocasiones.

    Jeremie Frimpong (3/10):

    Pésimo partido del holandés, que no falló en defensa pero perdió el balón una y otra vez en la primera parte y fue sustituido al descanso.

    Ibrahima Konaté (7/10):

    El francés realizó una intercepción clave ante Dembélé en la primera parte y se esforzó por contener al PSG.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Parecía que iba a abrir el marcador, pero Marquinhos lo evitó con una brillante intervención, y dirigió bien a su defensa durante la mayor parte del partido.

    Milos Kerkez (7/10):

    Estuvo a punto de romper el empate con una entrada en deslizamiento en el segundo palo que fue brillantemente atajada por Matvey Safonov, antes de desperdiciar otra ocasión con su pierna derecha, la menos hábil. Sin embargo, en general, realizó una actuación sólida.

    • Anuncios
  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Fue uno de sus partidos más dinámicos con la camiseta roja en mucho tiempo. El internacional holandés ayudó al Liverpool a dominar el inicio del segundo tiempo y se proyectó al ataque cada vez que pudo.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Ganó muchos duelos y recuperó balones, pero en los grandes partidos de esta temporada le faltó ese toque de inspiración que Liverpool necesitaba.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Lideró la presión y creyó ganar un penalti al anticiparse a Willian Pacho, pero la decisión fue anulada de forma controvertida. Aun así, otro partido decepcionante del argentino, que vio otra amarilla por una entrada descontrolada en la banda.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Hugo Ekitike (N/A):

    Más allá de algunos buenos regates, empezó discreto y tuvo que salir a los 30 minutos por una posible lesión en el tendón de Aquiles, un golpe duro de cara al Mundial.

    Alexander Isak (4/10):

    Sorprendentemente, en su primera titularidad de 2026, el sueco no estuvo a la altura por falta de forma y fue sustituido en el descanso tras apenas cinco toques. No fue culpa suya: se le pedía demasiado en esta fase de recuperación.

    Florian Wirtz (5/10):

    Alineado en la izquierda, el alemán mostró destellos de peligro con uno-dos y pases atrás, pero, una vez más, no creó nada. Debe dar un paso al frente en partidos así.

  • Suplentes y entrenador

    Mohamed Salah (6/10):

    Causó revuelo en el área del PSG con un buen centro segundos después de reemplazar al desafortunado Ekitike y repitió la jugada con otro pase al segundo palo para Kerkez; aún así, perdió balones por toques imprecisos.

    Joe Gómez (6/10):

    Tomó el relevo de Frimpong en el lateral derecho, pero se retiró lesionado a mitad de la segunda parte.

    Cody Gakpo (6/10):

    El sustituto de Isak aportó más peligro, pero no bastó.

    Rio Ngumoha (7/10):

    A pesar de los pedidos para que fuera titular, entró en el 68’ y casi marca con un disparo raso. 

    Curtis Jones (N/A):

    Entró por Mac Allister a 15 minutos del final.

    Arne Slot (4/10):

    Tomó varias decisiones clave en la alineación y falló en casi todas. Poner a Isak fue ridículo y dejar a Ngumoha en el banquillo hasta la segunda parte, una farsa. Slot elogiará el juego del segundo tiempo —y se lo debe—, pero es difícil saber qué pasará con el holandés tras perder la eliminatoria en la ida.

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